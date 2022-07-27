نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات اكسنت سنتافي سوناتا وكورولا مستعملة بأسعار في المتناول في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات اكسنت سنتافي سوناتا وكورولا مستعملة بأسعار في المتناول، تتوفر بمدينة الرياض للبيع هيونداي اكسنت هاف فل موديل 2014 مشت حوالي 167 ألف كيلو متر، بودي مرشوش وشاص به دقة بسيطة في المنتصف نتيجة مطب، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 108 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: نظام سنتر لوك، حساسات ركن خلفيه، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، نوافذ كهربائية، جنوط مقاس 14 بوصة، تحكم دريكسون. السيارة مفحوصه وخالصه، الماكينة، القير، الاير باق والمكيف بحالة ممتازة، وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 18 ألف ريال.

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تتوفر سيارة هيونداي مستعمل 2014 طراز سنتافي فئة هاف فل مشت حوالي 214 ألف كيلو متر للبيع بالرياض، محرك بنزين 4 سلندر وناقل حركة أوتوماتيكي، السيارة على الفحص من الصدام للصدام وهي بحالة الوكالة ما عدا طقه بطرف الكبوت فقط تم تعديلها. المواصفات: نظام تثبيت سرعة، مكيف متعدد المناطق، ثلاثة صفوف من المقاعد، مراتب مخمل مع نظام ذاكرة للمقاعد، نظام ملاحة، اتصال بالبلوتوث، وسائد هوائية جانبية وخلفية، تحكم من المقود، حساسات خلفيه، جنوط مقاس 18 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 28 الف ريال والبيع قريب.

وتوفرت للبيع بالرياض أيضاً هيونداي Sonata نص فل موديل 2013 مشت حوالي 300 ألف كيلو متر، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان والقير أوتوماتيكي، السيارة بحالة ممتازة داخلياً وخارجياً ومسيومة بقيمة عشرين ألف ريال. المواصفات: مكيف متعدد المناطق، مثبت سرعة، دخول ذكي، بلوتوث، نظام سنتر لوك، تحكم مقود، صندوق خلفي كهربائي، سقف بانوراما، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه للمساعدة على الركن، كاميرا خلفية بالاضافة إلى جنوط مقاس 18 بوصة.

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تتوفر بأبها للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 مشت حوالي 185 ألف كيلو متر، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان والقير أوتوماتيك، الهيكل الخارجي مرشوش رش تجميلي نظيف، الماكينة والقير والشاصات بحالة الوكالة. المواصفات: جنوط مقاس 15 بوصة، عدد 2 وسائد هوائيه، نظام تثبيت سرعة، زجاج كهرباء + نظام سنتر لوك، تحكم من الدريكسون، منافذ للشحن والطاقة، شنطة كهربائية، نظام حماية ضد السرقة، مقاعد مخمل.وصل أعلى سوم على السيارة إلى 22 ألف ريال.