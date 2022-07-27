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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا راف فور 2022 في السعودية toyota rav 4 2022 تجدوه تفصيلًا من مواصفات كل إصدارات السيارة، وهي متاحة من عبداللطيف جميل بسعر 96,485 ريال سعودي، فنجد العديد من سيارات تويوتا بمواصفات مثالية في المملكة، لكن سيارة راف فور تعتبر السيارة الأفضل لدى نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة تويوتا راف فور 2022 في السعودية toyota rav 4 2022 بكل إصداراتها

يفضل العديد من ملاك السيارات في المملكة السيارات الرياضية ذات الأبعاد المثالية لطرق السعودية الوعرة، فهي تساعدهم في السير بسلاسة في المرتفعات والطرق الصحراوية، وتعد سيارة rav 4 2022 الإختيار المثالي من حيث المواصفات والسعر، فمع موتورها القوى وناقل الحركة الأوتوماتيك ومقاس الجنوط تعتبر الإختيار الأفضل.

راف فور

تقدم شركة تويوتا سيارات رياضية متنوعة بأسعار وإصدارات مختلفة، وقد طرحت من سيارة راف فور سبعة إصدارات مختلفة، أما ما يتعلق بالمواصفات فهي تتناسب مع إحتياحات معظم السائقين في المملكة العربية السعودية، وبتصميم متناسق مع متطلبات الشباب من الدمج بين الجرأة والرقي.

تويوتا راف فور

تأتي سياراة rav4 بالمواصفات التالية:

موتور قوي بسعة 2.0 لتر.

الموتور 4 سليندر يعمل بقوة 170 حصان.

نسبة استهلاك الوقود بمعدل 16.8 كم/لتر.

سعر سيارة toyota rav 4

يبدأ سعر السيارة في المملكة من 96,485 ريال سعودي، أما أسعار إصداراتها فهي كالتالي:

سعر سيارة toyota rav 4 2022 LE 4X2 الإصدار الأول هو 96,485 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 LE 4X4 الإصدار الثاني هو 103,040 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 XLE 4X4 الإصدار الثالث هو 118,680 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 LTD 4X4 HEV الإصدار الرابع هو 135,585 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 LE 4X4 HEV الإصدار الخامس هو 115,000 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 LE 4X2 HEV الإصدار السادس هو 121,095 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota rav 4 2022 GLE 4X4 الإصدار السابع هو 147,775 ريال سعودي.

ناقشنا اليوم مواصفلدات وسعر سيارة راف فور 2022 في السعودية الجديدة من وكالة تويوتا عبداللطيف جميل بكل إصداراتها السبع، على أن نأتي لكم بجديد أخبار السيارات في الوطن العربي من خلال مقالاتنا اليومية.