سيارات مستعملة لاند كروزر نظيفة بالسعودية بأرخص الأسعار

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة لاند كروزر نظيفة بالسعودية، السيارات المستعملة من الخيارات الأولى التي يبحث عنها الكثير خاصة في الدول العربية والخليجية وبالأغلب يكون البحث عن سيارات لاند كروزر الرباعية، فعند إطلاق اسم سيارات تويوتا لاند كروزر يتوارد في الذهن مباشرة سيارات الدفع الرباعي، حيث تشتهر سيارات اللاند كروزر بأنها من السيارات الفخمة ذات تصميم راقي سواء من التصميم الخارجي أو من مقصورتها الداخلية، تمتاز سيارات مستعملة لاند كروزر بإن لها القدرة على تخطي تضاريس والطرق الوعرة.

سيارات مستعملة لاند كروزر نظيفة بالسعودية

كما تمتاز سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة بأنها مطلب لمحبي القيادة في الطرق الوعرة والصحراوية، لسيارات قوية بمواصفات ميكانيكية ممتازة لها القدرة على شق الرمال بسهولة، كما تتوفر سيارة لاند كروزر بمحرك قوي سدادي وثماني الأسطوانات وكلاهما لهم الاداء المتميز الذي يبهر السائق.

تويوتا لاند كروزر مستعملة 2006 بسعر منخفض

للبيع مستعملة سيارة تويوتا لاند كروزر بمحرك سداسي الأسطوانات، سيارة فل كامل بحالة جيدة سيارة نظيفة، السيارة بها فتحة سقف، قير السيارة ناقل الحركة أوتوماتيك بحالة جيدة، زجاج السيارة أوتوماتيك الحركة، مكينة السيارة الجير محركات على الشرط، والبدي الخارجي للسيارة وكالة، السيارة شرط من الصدام للصدام.

شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت المسافة المقطوعة بنحو 290 ألف كيلو متر. طلاء السيارة الخارجي الدهان باللون الفضي بدون خدوش أو رشوش. تتواجد السيارة في مدينة الدمام بالمملكة. السيارة تويوتا لاند كروزر مستعد للفحص لديها استمارة فحص سارية المدة. سعر السيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة 55 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر 2015 نحاسية اللون

من السيارات النظيفة المعروضة للبيع سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة، سيارة 6 سيلندر سداسي الأسطوانات، سيارة بفتحة سقف، سيارة وكالة من الخارج، تحتوي على فتحة سقف، محركات السيارة وكالة شرط مفحوصة معها استمارة فحص مجددة.