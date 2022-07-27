الصاروخ اليابانى وصل البلاد.. تويوتا كورولا كروس 2023 السيارة الجبارة الفخمة بمواصفات واسعار خيالية

الصاروخ اليابانى وصل البلاد.. تويوتا كورولا كروس 2023 ، تويوتا كورولا كروس اليابانية من السيارات المميزة التي لا يمكن أن تخفي تألقها، ولا جاذبيتها على الطريق، فهي مؤهلة للاستخدام في كافة المجالات، خاصةً الخدمية والأسرية، وهي قوية على الطرق، وسريعة، وبالمعنى الحرفي هي صخرة تتحطم عليها كافة الصعاب، حيث أنها تأتي بتصميم متناهي الدقة والحداثة، وتقدم لك كل ما تحتاج إليه فيها، لذلك كان من الواجب أن تمتلك رؤية تفصيلية عن تلك السيارة، وتتمكن من الحصول عليها وأنت على يقين من أنها المناسبة لك.

الصاروخ اليابانى وصل البلاد.. تويوتا كورولا كروس 2023

تتميز السيارة بمحرك قوي رباعي الاسطوانات، ويعمل بعزم يصل حتى 142 ن/م.

كما أن الموتور الخاص بها يقدم لك عزم بقوة أقصاها 163 ن/ م، ما يعني صلابة شديدة في السيارة.

وهي مزودة بخزان يحمل حتى 36 لتر وقود، وتعد من السيارات العاملة بالدفع الأمامي.

تحتوي على ناقل حركة متغير، كما أنها أوتوماتيكية تحمل 5 ركاب في مقصورة واسعة ومريحة.

الشكل الخارجي لسيارة كورولا كروس

السيارة صممت بعناية، على أن تكون رمز للأناقة والجمال، وتتناسب مع الذوق العام للشراة، حيث:

تأتي بعجلات مصنعة من الألومنيوم، وهي بمقاس 17 بوصة.

تمنحك السيارة نظام إضاءة متميز، فمن الأمام تأتيك الكشافات الهالوجين، مع توفير إضاءة مخصصة لوقت النهار.

الراكبان الأماميان متاح لهما الركوب بالطريقة الـ Smart التي تقدم راحة ليس من بعدها راحة.

التحكم الكهربائي في المرآة، ودعم إغلاقها وفتحها بدون لمس.

المقابض بنفس لون السيارة الذي تختاره، كما أنها مزودة بجناح خلفي.

المقصورة الداخلية لتويوتا كروس

حينما تبدأ بالدخول إليها تجد نفسك في عالم مختلف تمامًا عما اعتدته في السيارات الأخرى، فهي تتميز بما يلي: