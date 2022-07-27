نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات محرك 2022 Nissan Rogue ومميزات الصيانه وضمان سيارة نيسان روج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات محرك 2022 Nissan Rogue ، نيسان روج 2022 هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم بدون مثل هذا الموقف. تم تصميم Rogue بأناقة ولكنه ليس رياضيًا ، ويفتقر إلى شخصية Mazda CX-5 أو Volkswagen Tiguan الممتعة في القيادة. العملية والقيمة هما نقاط القوة في Rogue ، مع مقصورة فسيحة ، وغرفة شحن فسيحة ، ومجموعة من التفاصيل القياسية والاختيارية التي يتوق إليها مشترو سيارات الدفع الرباعي ، بما في ذلك العديد من وسائل المعلومات والترفيه عالية التقنية وعناصر مساعدة السائق. مثل Rogue لكن بحاجة إلى صف ثالث من المقاعد.

مواصفات محرك 2022 Nissan Rogue

المحرك وناقل الحركة والأداء بالنسبة لعام 2022 ، تم التخلص التدريجي من محرك Rogue’s 2.5 ليتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي بأربع أسطوانات لصالح محرك أصغر حجمًا ولكنه أقوى بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني وثلاث أسطوانات والذي ينتج 201 حصان. مثل طراز العام السابق ، تأتي Rogue مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) ودفع أمامي ؛ الدفع الرباعي اختياري. لقد انتقدنا Rogue في العام الماضي بسبب تسارعها غير المقبول ، ولكن خلال اختبار القيادة القصير الذي أجريناه لمحرك التوربو الجديد ، شعرت الكروس المدمجة بأنها أكثر متعة. عندما نحصل على فرصة لأخذ Rogue بالمحرك الجديد إلى مسار الاختبار الخاص بنا ، سنقوم بتحديث هذه القصة بنتائج الاختبار.

مميزات الصيانه وضمان سيارة نيسان روج

الضمان وتغطية الصيانة ،لا تقدم تغطية الضمان القياسية من نيسان أي رفاهيات ، كما أن المنافسين ، مثل كيا سبورتاج وهيونداي توكسون ، يوفرون فترات أطول من الحماية ، وفي حالة هيونداي ، ثلاث سنوات من الصيانة المجدولة المجانية.

يغطي الضمان المحدود ثلاث سنوات أو 36000 ميل

يغطي ضمان مجموعة نقل الحركة خمس سنوات أو 60000 ميل

لا توجد صيانة مجدولة مجانية

مواصفات طراز سيارة 2022 Nissan Rogue

ما الجديد لعام 2022 ،تم استبدال محرك Rogue’s الخامل سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات لعام 2022 بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 201 حصان. تمت مراجعة ناقل الحركة CVT الخاص بـ Rogue أيضًا ويقال إنه يساعد في التسريع والاقتصاد في استهلاك الوقود.

يقدم طراز SV متوسط ​​المستوى أفضل مزيج من الميزات مقابل المال. إنها تضيف مزايا مثل عجلات الألمنيوم مقاس 18 بوصة ، ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً بثماني اتجاهات ، ونظام الكاميرا الخارجية بزاوية 360 درجة ، ووضع القيادة شبه المستقل ProPilot Assist من نيسان. لقد بدأنا في استخدام حزمة SV Premium أيضًا ، والتي تضيف فتحة سقف بانورامية ، وباب خلفي يعمل بالطاقة ، وقضبان سقف ، وتنجيد من الجلد الصناعي.