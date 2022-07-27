نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي النترا 2023 في السعودية بعد طرحها رسمياً بـ 9 فئات متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي النترا 2023 في السعودية بعد طرحها رسمياً بـ 9 فئات متنوعة، حيث أصدرت hyundai تسع فئات لهذ العام من طراز elantra، تبدأ بفئة فليت وهي الفئة القياسية الأولى ضمن فئات النترا 2023، وبلغ سعرها الآن 84 ألف و450 ريال ضمن عروض الوعلان للسيارات. وتأتي تلك الفئة بمحرك اقتصادي دفع أمامي 4 اسطوانات سعته 1600 سي سي ويولد قوة 128 حصان. تتميز فئة فليت بمواصفات أساسية ممتازة حيث تتضمن نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، عدد 2 وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط 15 انش، دعم للفرامل، نوافذ كهربائية، منافذ للشحن والطاقة بالاضافة إلى إمكانية التحكم من خلال المقود.

سعر هيونداي النترا 2023 في السعودية

فئة سمارت هي الإصدار التالي من هيونداي النترا الجديدة وسعرها 86 ألف و635 ريال، وتأتي بنفس المحرك السابق مع عدة إضافات مميزة في التجهيزات، حيث تتفوق على فئة فليت بحساسات أمامية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، اضاءات ليد، بلوتوث بالاضافة إلى نظام حماية من السرقة. الفئة التالية هي النترا كمفورت 2023 وبلغ سعرها 94 ألف و455 ريال ضمن عروض الوعلان للسيارات، وهي تتفوق أيضاً على الفئتين السابقتين بجنوط 17 انش، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو، نظام تحذير مغادرة المسار، شاشة ترفيه بالاضافة إلى فتحة سقف.

تأتي الفئة الرابعة بمحرك رباعي أكبر حجماً وأكثر قوة سعته 2000 سي سي ويولد 148 حصان، تسمى هذه الفئة كمفورت 2 وبلغ سعرها 99 ألف و170 ريال ضمن عروض الوعلان للسيارات، وهي تتفوق على فئة كومفورت العادية بعدد 4 وسائد هوائيه بالاضافة إلى إمكانيات المحرك بالطبع. الفئة الخامسة بين فئات elantra 2023 هي فئة بريميوم وبلغ سعرها 107 ألف و450 ريال، وهي تأتي بنفس محرك فئة فليت ولكنها تتفوق بتجهيزات أكثر تطوراً عن الفئة الرابعة، حيث أنها مجهزة بمقاعد جلد، عدد 6 وسائد هوائيه، جنوط 16 انش، نظام صوتي فاخر، 8 مكبرات للصوت، شاشة ترفيه، نقاط عمياء بالاضافة إلى تحكم كهربائي بالمقاعد.

عروض النترا 2023 الوعلان

وبالمثل تم إصدار فئة بريميوم 2 بمحرك أكبر من فئة بريميوم العادية مع نفس التجهيزات، تأتي تلك الفئة بمحرك رباعي سعته 2000 سي سي ويولد قوة 159 حصان وبلغ سعرها الآن 109 ألف و635 ريال. الفئة التالية هي النترا فئة سمارت HEV موديل 2023 وبلغ سعرها 116 ألف و535 ريال، محرك رباعي سعته 1600 سي سي ويولد قوة 159 حصان، تتميز بحساسات أمامية و خلفية، ليد، نقاط عمياء، تحذير مغادرة المسار، جنوط 16 انش، مثبت سرعة، تحكم مقود، شاشة ترفيه، مقاعد جلد، مكيف أوتوماتيك، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو بالاضافة إلى عدد 6 وسائد هوائيه.

الفئة التالية بين فئات هيونداي elantra موديل 2023 هي فئة بريميوم HEV، وقد بلغ سعرها 133 ألف وتسعمائة ريال ضمن تحديث أسعار هيونداي الوعلان، وتأتي تلك الفئة بنفس المحرك الموجود في سمارت HEV مع تفوقها بكاميرا خلفية، نظام صوتي فاخر يحتوي على 8 مكبرات للصوت بالاضافة إلى لوحة قيادة مضيئة. أما الفئة التاسعة والأخيرة فئة التميت HEV فقد بلغ سعرها 141 ألف و375 ريال مع نفس المحرك وعدة مزايا أخري.