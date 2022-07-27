نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في السعودية سيارات بـ5 ألاف ريال مستعملة فيما فوق من أجود سيارات المملكة في المقال التالي

في السعودية سيارات بـ5 ألاف ريال مستعملة فيما فوق استعمال نظيف، والشراء من المالك مباشرة بدون وسيط، من أشهر السيارات الرائدة المستعملة في السوق السعودي نقدمها للمواطن والمقيم داخل المملكة بأسعار رخيصة في متناول يد الجميع، نعرض سيارات رخيصة مستعملة في السعودية مع المواصفات وعداد الممشى والأسعار فيما يلي. في السعودية سيارات بـ5 ألاف ريال هيونداي كوبيه موديل 2005 مستعملة سيارة من نوع الكوبية من هيونداي تعمل على سعة محرك تصل إلى 2700 سي سي وتولد تربو 141 حصان مع عزم دوران 255 نيوتن. متر، الناقل الحركي الخاص بها أوتوماتيك ذو 4 أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الزهراء.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة في الهيكل.

تحتوي على فتحة سقف، أضوية زينون، مكيف، سنتر لوك، كراسي جلد، شاشة لمس، مدخل يو اس بي، نظام ملاحة.

سعر هيونداي كوبيه مستعملة في السعودية 5 ألاف ريال. شيفروليه أفيو موديل 2011 مستعملة سيارة سيدان عائليه متوسطة الحجم، تعمل عاى محرك 1400 سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، عدد الأحصنة 99 حصان، وعزم الدوران 124 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 40 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة بحرة.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب بسيطة في الهيكل نتيجة الاستعمال.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص، مكيف، نظام ملاحة، نظام مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، شاشة وسائط، سنتر لوك.

سعر شيفروليه افيو مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. رينو لوجان موديل 2013 مستعملة سيارة سيدان تأتي بمحرك سعته 1600 سي سي وتولد قوة 110 حصان مع عزم ظوران 145 نيوتن. متر، الناقل الحركي له أوتوماتيك وله 4 أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي النسيم الغربي.

السيارة بحالة جيدة بها تلف وشقوق بسيطة في الهيكل الناتج عن الاستهلاك.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، بلوتوث، راديو، أقراص، مثبت سرعة، نظام ملاحة، انذار، ضد السرقة، أضوية، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، أنظمة حماية.

سعر رينو لوجان مستعملة في السعودية 5 ألاف ريال. عمر شويل - جدة في السعودية سيارات بـ5 ألاف ريال مستعملة فيما فوق من أجود سيارات المملكة - ثقفني

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