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تأتي سيارات مازدا اليابانية في مقدمة السيارات الاعتمادية، وكذلك تمتلك هذه السيارات اليابانية ميزة خرافية وهي شدة جاذبية تصميمات الجبارة، وتحتوي السيارة على إمكانيات جبارة بفضل الصانع الياباني المتميز ومن بين أشهر موديلات السيارة هو موديل مازدا 6 حيث يعتبر هذا هو أشهر موديلات للسيارات المشار إليها في المملكة العربية السعودية. سيارات مستعملة مازدا من 2015 حتى 2018 بالسعودية أسعار مفاجأة هناك سيارة مازدا 2015 في الرياض، حالة السيارة مستعملة استعمال جيد، نوع القير اتوماتيك، السيارة تعمل بالبنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 227 ألف كيلومتر، تحتوي السيارة على مثبت سرعة.

ملاحظات السيارة أنها بها رش حزام نضافه وهي من المالك الثاني.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على صدمة خلفية في الصدام الخلفي وتم تصليحها.

حالة المحرك والقير بدون أي مشكلات.

سعر السيارة هو 25 ألف ريال سعودي قابل للنقاش إجمالي تقييم السيارة هو 7.5 من 10. الوعرة سيارات يابانية رخيصة Mazda في السعودية هناك كذلك سيارة أخرى في الشرقية، موديل السيارة هو 2016، وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 86 ألف كيلومتر، وكذلك تحتوي على رادار ومثبت سرعة ونقطة عمياء.

أيضا تحتوي على بروجكتور، حساسات خلفية، أنوار زينون عالي وواطي مع خاصية الالتفاف.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية وفتحة سقف. جنوط السيارة مقاس 18 وحالة الكفرات جيدة.

وفي الوقت نفسه مكينة السيارة 2.0 والسيارة الأعلى في فئاتها. سعر السيارة هو 55 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

حالة بودي السيارة من الخارج جيدة وهو باللون الفضي. وفي الوقت نفسه السيارة بدون ملاحظات على البودي. مازدا الجبارة في السعودية بأسعار قوية 100% هناك حالة Mazda 6 موديل 2017 في مكه، ممشى السيارة هو 120 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على تشغيل بالبصمة ومثبت سرعة، أنوار زيتون عالي وواطي.

كذلك تحتوي السيارة على كشافات ضباب وكاميرا خلفية وفتحة سقف ومكينة 2.0 لتر.

سعر السيارة هو 49 ألف ريال قابل للنقاش، حالة زجاج السيارة ممتازة وليست بها ملاحظات إطلاقا.

كفرات السيارة جيدة وكذلك المحرك والقير لا يعانون من أي مشكلات إطلاقا.

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