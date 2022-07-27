احصل الآن...اقوي وافضل عروض بترومين على نيسان ألتيما وباترول 2022 و بدون رسوم أدارية

عروض بترومين على نيسان ألتيما وباترول، قدمت الشركة المختصة في صنع السيارات اليابانية شركة نيسان إصدارها الجديد صاحب الشهرة الكبيرة في كافة الأسواق العربية وخاصةً في أسواق المملكة العربية السعودية، وسيتم التعرف على أشهر عروض سيارات نيسان بترومين وأسعار تلك السيارات في ذلك الموضوع، وسوف نعرض لكم هذه السيارات الجديدة في السطور القادمة.

عروض بترومين على نيسان ألتيما وباترول

سيارة نيسان 2022

قبل التعرف على أهم تلك العروض فسوف نقم أولًا بالتعرف على وكيل الشركة.

كما أن شركة بترومين بالسعودية تعتبر بأنها من أهم الشركات الرائدة في مجال تجارة السيارات

وبيعها وكذلك أيضًا جميع الخدمات المتعلقة بالسيارة في الوطن العربي بأكمله.

حيث أن الشركة جعلت تحقيق جميع رغبات العملاء وتحقيق كل ما يحتاجه السوق.

لذلك أصبحت وكيل لشركة سيارات نيسان في المملكة العربية السعودية.

حيث أن الشركة بدأت عصر أخر حديث في مجال تجارة السيارات وبيعها وأيضًا مساعدة العملاء وتقديم لهم الكثير من الخدمات بعد البيع.

قامت شركة نيسان ببذل أكثر ما في جهدها لتصبح الاختيار الأول أمام جميع العملاء في توفير كافة الخدمات التي يرغبون بها ويمدون لهم يد المساعدة، لذلك قامت شركة نيسان بتقديم نوع السيارة الجديد وطرحها في جميع الأسواق العربية وأيضًا أسواق المملكة العربية السعودية.

عروض سيارة نيسان التيما 2022

تعتبر سيارة نيسان التيما من أهم السيارات التي قامت بإصدارها شركة نيسان حديثًا، وسوف نتعرف على تلك السيارة وأسعارها في الأتي:ـ

مميزات عرض سيارة نيسان التيما 2022

يتم دفع 50% عند شراء السيارة و50% أخري بعد سنتين من شرائها.

لا يشترط دفع أي رسوم إدارية.

يبدأ سعر السيارة من 88999 الف ريال فما فوق وذلك السعر لا يشمل سعر الضريبة المضافة.

شروط عرض سيارة نيسان التيما 2022

يتم دفع ثمن السيارة بنظام 50/50 تبعًا لشروط فرنسا والسعودية للتأجير

التمويلي وتكون نسبة التأمين متطابقة مع نسبة الجهة التمويلية.

عرض بدون دفع مقدم ولا دفعة أولى.

عروض سيارة نيسان باترول 2022