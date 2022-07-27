الان أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2022 ..عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم لمواصفات ومميزات عالمية 

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 5 سنوات وبدون مقدم لمواصفات ومميزات عالمية، يمكن الآن ان تحصل على سيارة تويوتا كورولا بالنظام التقسيط على المريح التي تقدمها عبد اللطيف جميل والاستمتاع بمواصفات ومميزات هذه السيارة المتطوره والحديثه والتي سوف نعرض تفاصيل التخطيط والمواصفات خلال الفقرات التالية

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

مجموعة عبد اللطيف للسيارات تقدم أفضل وارخص انواع العروض على سيارة تويوتا كورولا 2022 .

. وذلك في السعوديه حتى يستطيع المشتري أن يحصل على السيارة بالتقسيط وتكون المدة خمس سنوات متتالية .

وبذلك يستطيع أي شخص أن يشتري السيارة دون أن يمتلك ثمنها فوري والدفع بنظام التقسيط المريح .

حيث يكون تقسيط سيارة تويوتا كورولا على 900 ريال سعودي شهريا .

سعودي شهريا . ولكن الشرط ان يدفع المتقدم مقدم لتقديم دفعة أولى للسيارة.

وتكون قيمته بمبلغ 27.146الف بعد ذلك يقوم بتسديد مبلغ تدفع اخيره من قيمة السيارة وقيمته 31,000 ريال سعودي.

فإن السعر الاجمالي للسيارة التي وضعتها مجموعة عبد اللطيف خلال الفترة التي يقوم بها المشتري بالتخطيط هي 127.017ألف ريال سعودي.

بالإضافة الى انه يتم اضافة مصاريف ادارية للسيارة والتي تبلغ قيمتها مبلغ 79 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

يمتلك السيارة العديد من المواصفات والمميزات و تجعلها من نفس السيارات شهرة في المملكه العربيه السعوديه

والاكثر طلبا من عبيد من الأشخاص وتكون مواصفاتها على النحو التالي :-

تحتوي السيارة على محرك سعته تصل إلى 1.600 سي سي وقوة الحصان تساوي 120 حصان.

عزم قوة الدوران في سياره تويوتا كورولا 154 نيوتن لكل متر.

السيارة تعمل بشكل أوتوماتيكي وتلقائي.

يكون استهلاك الوقود في السيارة 5.8 لتر عند السير على 100 متر.

بالإضافة إلى انها تتميز بالعديد من ادوات الامن والسلامة مثل الفرامل المانعة للانزلاق والوسادة الهوائية.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على برنامج التوازن الإلكتروني والفرامل الكهربائية .

ويوجد بها ايضا نظام المساعدة عند السير في الطرق المرتفعة فان عجلتها تكون 16 بوصة.

كما يوجد بها المصابيح الامامية ذات الاضاءة القوية وايضا تعمل بحالات الضباب والمصابيح الخلفية .

وهي تختص بالمرأة الضوئية.