مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي اسبريسو وأسعار السيارة في الأسواق

سوزوكي اسبريسو، أعلنت شركة مودرن موتورز الوكيل الحصري لماركة سوزوكي للسيارات عن اطلاق ماركة سوزوكي اسبريسو في جمهورية مصر العربية، وهدده الماركة تعد من الأنواع الرياضية ذات التصميم العصري، ويتم استخدام مجموعة المواد التي تجعل السيارة صلبة تتحمل ظروف قاسية، ومن خلال المقال التالي نستعرض مواصفات ومزايا الرائعة التي جعلتها تتصدر قائمة البيع في الدول العربية.

سوزوكي اسبريسو

احدى سيارات اليابانية الاشهر على الاطلاق، حيث أصبحت في فترة قصيرة جدا اهم موديلات السيارات شراء في جمهورية مصر العربية، حيث انها تناسب اغلب الاسواق تحتوي على مجموعة من الأساسيات التي يبحث عنها العملاء، وحاولت الشركة دمج التليفون الرياضي مع الفخامة الكلاسيكية العصرية، وبداخلها العديد من مميزات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة التي يبحث عنها العملاء.

مواصفات سوزوكي اسبريسو

تقدم شركة سوزوكي للسيارات مجموعة من مواصفات ووسائل الأمان التي يجب أن تتوافر في السيارة لتكون المواصفات كالتالي:

طول الهيكل يأتي بقدر 3565 مم.

عرض 1520 مم.

ارتفاع السيارة 1654 مم.

سعة تخزين السيارة تصل إلى 239 لتر.

الإطارات 14 بوصة.

ناقل حركة يدوي مكون من خمسة سرعات.

محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر سعة 1000 سي سي.

سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة.

تتسارع من وضع السكون إلى المائة كيلومتر خلال أربعة عشر ثانية.

محرك سعة لتر بقوة 67 حصان.

عزم الوزان فيها يصل إلى 90 نيوتن.

مميزات سوزوكي اسبريسو

تتمتع سيارات سوزوكي اسبريسو بالعديد من المميزات أهمها ما يلي:

من انواع السيارات اقتصادية الوقود.

تعدد مساحات التخزين بها رغم صغر الحجم.

سهولة المناورة في الطرق الواسعة.

ارتفاع سقفها الجيد.

مانع إدارة المحرك.

قفل أمان للأبواب

مرايات جانبية يدوية الضبط.

توافر الصيانة وقطع الغيار.

مساحة رؤية خارجية مناسبة.

قيادة أكثر سهولة من الموديلات الاخرى.

قيمة جيدة عن البيع بسبب عدم تأثرها الكبير بالحوادث أو الاستعمال.

السعر مقابل المميزات من الأمور المميزة.

مقصورة داخلية مميزة وفخمة.

وسائل ترفيه متنوعة ومتعددة.

سعر سوزوكي اسبريسو في مصر

يأتي سعر سوزوكي في جمهورية مصر العربية بمتوسط يبلغ مائة وستة وأربعين الف جنيه ويصل الى مائة وخمسين جنيه مصري.