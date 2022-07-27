نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط سيارات تويوتا الجديدة من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات في السعودية في المقال التالي

في موضوعنا اليوم نقدم لكم أسعار سيارات تويوتا الجديدة بالتقسيط في السعودية، حيث أن هذه العروض التقسيطية مقدمة من شركة عبد اللطيف جميل الشهيرة لبيع السيارات داخل المملكة العربية السعودية، وليس جديدًا على عبد اللطيف جميل أن تقوم بتقديم هذه العروض المميزة والتي تمتد لفترة خمس سنوات يمكن للمشتري فيها سداد أقساطه المستحقة، وسنقوم بعرض فئة من السيارات التي قامت بعرضها للبيع من شركة “تويوتا” اليابانية. سيارات تويوتا الجديدة بالتقسيط في السعودية 1. سيارة تويوتا رايز XLE 2022 أبرز إمكانيات السيارة:- تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الكبيرة العائلية والتي يمكن أن تحمل عدد كبير من الركاب وقدرتها على السير على الأراضي الوعرة قوية وثباتها عالي عند السرعات العالية.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات باستهلاك بنزين قدره 20.2 كيلو متر لكل لتر وتعمل السيارة بوقود البنزين.

موتور السيارة سعته تبلغ 1200 سي سي وقوة دفعه 87 حصان ويتكون الموتور من ثلاث أسطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي.

السيارة مزودة بوسادتين هوائيتين في الصف الأول من السيارة ولون السيارة الخارجي لبني وتتكون من خمسة أبواب.

سعر بيع السيارة يبدأ من 63.595 ريال سعودي بقسط شهري يتم تحديده والتساوم معه من خلال المجموعة. 2. سيارة تويوتا رايز LIMITED 2022 أبرز إمكانيات السيارة:- هي واحدة من أفضل السيارات العائلية التي تسمح باستيعاب حوالي سبعة أفراد بالغين ولونها الخارجي لبني.

سعر بيع السيارة في مجموعة عبد اللطيف جميل يبدأ من 69.575 ريال سعودي والتقسيط على مدار خمس سنوات.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي ووقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي ومعدل استهلاك البنزين 19.3 كيلو متر لكل لتر.

بالنسبة إلى موتور السيارة سعته تبلغ 1000 سي سي وقوة دفعه 97 حصان ويتكون من ثلاث أسطوانات وحساسات ركن خلفيه والسيارة تحتوي على وسادتين هوائيتين. 3. سيارة تويوتا راش STD 2022 أبرز إمكانيات السيارة:- يبدأ سعر السيارة من حوالي 73.255 ريال سعودي ومن فئة السيارات العائلية التي تعمل بدفع خلفي للعجلات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 16.3 كيلو متر لكل لتر وسعة المحرك تبلغ 1500 سي سي وعدد أحصنته 103 حصان وخمس وسائد هوائية. عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط سيارات تويوتا الجديدة من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل عروض تقسيط سيارات تويوتا الجديدة من عبد اللطيف جميل على خمس سنوات في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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