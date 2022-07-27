نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سيارة Hyundai Tucson 2023 هيونداي توسان 2023 بجميع فئاتها في المقال التالي

أعلنت شركة هيونداي عن آخر إصدارتها “Hyundai Tucson” للموسم المقبل 2023، ذلك الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا بين الجماهير لمعرفة مواصفات ومميزات الجيل الجديد من سلسلة هيونداي، لذا قررنا إرضاء فضول الجماهير والإعلان عن مميزات ومواصفات هيونداي توسان 2023 قبل طرحها في الأسواق، والإعلان عن أسعارها داخل الأسواق، تابع معنا. مواصفات سيارة Hyundai Tucson 2023 السيارة مدعمة بجنوط رياضية يصل حجمها إلى 16-19 بوصة.

طول السيارة 4500 مم، وعرضها 1865 مم تقريبًا، وارتفاعها يصل إلى 1650 ملم.

السعة التخزينية للوقود هي 54 لتر، وسعة تخزين السيارة نفسها تبلغ 503 لتر.

السيارة مدعمة بـ 7 سرعات تعمل أوتوماتيكيا، وقوة عزم دورانها 265 نيوتن لكل متر.

أيضًا بها 3 اختيارات: سعة المحرك الأول تبلغ 2.0 لتر، وقوته 187 حصان، أما المحركين الآخرين فهم مزودان بأربعة أسطوانات وسعتهم 2.5 لتر.

والمحركان من النوع الهجين الأول منهم قوته 226 حصان، والأخير قوته 261 حصان.

السيارة تعمل بالغاز، وتتوفر بنظام الدفع الأمامي، والرباعي الهجين. مميزات سيارة هيونداي توسان 2023 الفئة N Line تتسم بفتحة في السقف بانورامية.

جميع فئات هذا الموديل سواء: N Line أو XRT أو PHEV وجميع الفئات الهجينة، تتوفر بشاحن لاسلكي.

السيارة تدعم خاصية تثبيت السرعة.

أيضًا تكشف على راكبي الدراجات والمشاة، والتقاطعات والانعطافات.

مزودة بخاصية تفادي اصطدام السيارة من الأمام. تابع:- طرح سيارة هيونداي ايونيك 5 2023 بالأسواق بسعر خرافي وتصميم عصري سعر سيارة Hyundai Tucson 2023 سعر الفئة الأولى من سيارة هيونداي توسان 2023 ذو المحرك الأمامي الذي يعمل بمعدل 2022 CC، وقوته 256 حصانًا: 103,425 ريال سعودي.

سعر الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان 2023، المزودة بـ 4 وسائد هوائية: 105,152 ريال سعودي.

أما سعر الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان 2023، ذو المحرك رباعي الدفع: 107,220 ريال سعودي.

أيضًا سعر الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان 2023، المدعمة بفتحة سقف بانورامية وبـ 6 وسائد هوائية: 110,95 ريال سعودي.

سعر الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان، والتي يطلق عليها “سمارت”: 112,625 ريال سعودي.

وسعر الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان 2023 “الكمفورت” رباعية الدفع: 119,535 ريال سعودي.

وسعر الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان 2023 “بريميوم”: 132,763 ريال سعودي.

أما سعر الفئة الأخيرة من سيارة هيونداي توسان 2023، المزودة بمحرك تيربو سعته 1600 CC، وقوته 187 حصان: 135,639 ريال سعودي. قد يهمك:- السيارة العائلية الجديدة كيا كارينز 2023 بمواصفات جبارة وسعر خيالي عمر شويل - جدة مواصفات وسعر سيارة Hyundai Tucson 2023 هيونداي توسان 2023 بجميع فئاتها - ثقفني

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