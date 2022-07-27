نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة سيفيك Type R 2023 الجديدة من هوندا.. الرفاهية والامان مجتمعان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة اليابانية “هوندا” عن سيارتها الجديدة “سيفيك Type R 2023” في الأسواق بعد ستة أشهر من التشويق والانتظار، وقد كشفت عن مواصفاتها وامكانتها ووسائل الترفيه والأمان بشكل كامل، والتي سوف نتحدث عنها بالتفصيل خلال هذه المقالة، مع ذكر مميزاتها وعيوبها وأسعارها داخل الأسواق، تابع معنا.

مواصفات سيارة هوندا سيفيك Type R 2023 الجديدة

تأتي هذه السيارة بمميزات ومواصفات هائلة جعلتها محط اهتمام الكثيرين منذ الإعلان عنها، ومن أهم هذه المواصفات:

أن السيارة تعمل بالدفع الرباعي.

بها ناقل حركة ذو مقابض مزدوجة.

السيارة شديدة الصلابة، وبالرغم من ذلك فهي خفيفة الوزن.

بها نظام ثلاثي عادم.

مصد شبكي من الأمام.

بها رافعة في الصندوق الخلفي لها.

مصابيح السيارة قوية، مسحوبة من صندوق التخزين حتى قرابة باب السيارة.

جنوط السيارة مرتفع، وعجلاتها صغيرة مقاسها 20 إنش.

إطار السيارة عريض.

السيارة تأخذ الطراز الرياضي.

تتوافر السيارة بعدة ألوان حتى تناسب مختلف الأذواق، مثل: الأبيض، والرمادي، والأسود، والأزرق، والأحمر.

بها تقنيات داخلية رائعة أهمها: الشاشة، والمستشعرات، والبلوتوث، ودعم هواتف الأندرويد والآيفون وغيرهم، ومكيف.

السيارة مريحة من الداخل.

تتوافر بها أدوات السلامة والأمان بالكامل، كالوسائد الهوائية وحزام الأمان، ونظام تنبيه قبل الاصطدام، والانحراف عن المسار.

تتمتع النوافذ والأبواب بالانسيابية.

أنظمة صوت واضحة وقوية.

المقاعد مصنوعة من الجلد، ومريحة للسائق وللركاب.

قد يهمك:- مواصفات وسعر سيارة Hyundai Tucson 2023 هيونداي توسان 2023 بجميع فئاتها

مميزات هوندا سيفيك 2023

تتمتع السيارة بأداء عالي أثناء القيادة، حيث أنها تتميز بـ:

وجود محرك توربيني سعته 2 لتر، ومزود بأربعة أسطوانات.

ينتج المحرك قوة قدرها 310 حصان.

قوة عزم دورانها 400 نيوتن لكل متر، وتتسارع بقوة 96 كم في الساعة.

سعر سيارة هوندا سيفيك 2023

أعلنت شركة هوندا عن بدء توافر السيارة في الأسواق، وقد تم الكشف عن مميزاتها ومواصفاتها الجديدة للجمهور، لكنها لم تعلن عن سعرها الفعلي في الأسواق، لكن نظرًا للموديلات السابقة وأسعارها حسب إمكاناتها، فقد تم توقع سعر هذا الموديل الجديد بإصدارته، وذلك من قبل العديد من مواقع التقنية، على أن سعر السيارة البدائي أو المتوسط عالميًا 40,000 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن سعرها المتوسط داخل المملكة العربية السعودية يعادل 150,314 ريال سعودي.

تابع:- ابرز مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 .. الحداثة والتطور في ابهى صورهم