نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعروض سيارة شانجان CS 95 Plus Limited في السعودية بالتقسيط المريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز سيارة تشانجان الصينية cs 95 بسعرها الرائع منذ إصدارها حتى الآن، ولا زالت السيارة تبهر الجميع بمواصفاتها الرائعة وتصميمها الداخلي المميز، وتطورت سيارة Changan CS 95 2023 عن الإصدار السابق 2022 في الكثير من الإضافات المتطورة، أهما تطور قوة الدفع سواء الأمامي أو الرباعي، ولا تزال الشركة تُصنع فئات مختلفة من نفس الجيل لكل بإضافة تعديلات وإضافات بسيطة في كل منهم، وسنعرض عليك اليوم أهم مواصفات ومميزات سيارة تشانجان cs 95 بلس ليمتد، تابع معنا.

خصائص سيارة تشانجان cs 95 2023

يتشابه هذا الجيل في نفس المواصفات والقوة مع موديل cs 75 Plus Limited 2023، والفارق بينهم السعر فقط، حيث يضم كل منهم:

خاصية الدفع الرباعي بالعجلات الأمامية.

المحرك مزود بأربعة أسطوانات، وسعته تبلغ 2.0 لتر.

قوة المحرك تصل إلى 233 حصان، وقوة عزم دورانها 360 نيوتن لكل متر.

بهما ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا، ومزود بـ 8 سرعات.

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مميزات سيارة تشانجان CS 95 2023

تتمتع السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تميز المقصورة من الداخل، والتي جعلتها الأكثر شهرة وطلبًا عن أي موديل آخر، خاصةً فيما يخص وسائل الأمان والترفيه والشعور بالراحة أثناء القيادة، ومن أهم هذه المميزات أنها:

مدعمة بخاصية تشغيل السيارة عن بعد.

وتقنية الركن الذاتي.

تضم العديد من الأدوات والتقنيات الحديثة والمتطورة، والتي تجعلك تستمتع بالقيادة وبشكل مريح تمامًا.

به خاصية تثبيت السرعة.

مدعمة بتكييف، وبلوتوث، ومدخل يو إس بي، وشاشة ذكية للترفيه والمعلومات، ومكبرات صوت قوية وواضحة.

ألوانها رائعة تناسب مختلف الأذواق.

جنوط السيارة قوي، وعجلات سريعة مناسبة للسيارة: صيانة مجانية لمدة عامين، أو لاستهلاك 55000 كم.

سعر سيارة تشانجان بلس ليمتد

ذكرنا سابقًا أن جيل سيارة Changan cs 75 Plus Limited 2023 يشابه الجيل Changan cs 95 تمامًا في التقنيات بإضافة بعض الإمكانات الجديدة، والفارق بينهم 10,000 ريال سعودي فقط، فنجد أن سعر السيارة Change cs 75 البدائي داخل المملكة العربية السعودية: 95,000 ريال سعودي بدون القيمة الضريبية المضافة، ما يعني أن سعرها بعد القيمة المضافة أصبح 109,000 ريال سعودي.

وهناك مجموعة من العروض الرائعة التابعة للموقع المحلي لبيع السيارات، للحصول عليها بالتقسيط المريح بسعر يبدأ من 600 ريال سعودي فقط.

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