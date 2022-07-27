نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جميع فئات سيارة KIA سبورتاج 2022 الجديدة وابرز المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان منذ قليل عن سعر السيارة الكورية “كيا سبورتاج 2022” من قبل الوكيل المحلي التابع لها، وقد كشف الوكيل أن هذه الأسعار تشمل أيضًا كيا سبورتاج الجديدة 2023، ذلك بالإضافة إلى أن نفس الإصدار توفر أخيرًا في مصر والسعودية بعد انتظار طويل، وقد أكد بأن هذا الموديل الجديد يتمتع بالعديد من المميزات والتصاميم الرائعة، والتي سنذكرها لك بالتفصيل فيما يأتي.

أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة

لقد أطلقت كوريا الجنوبية كيا سبورتاج الجديدة، وفقًا للإعلان المحلي لتوكيل هذه العلامة داخل مصر مؤخرًا، وقد أوضح التوكيل أن أسعار كيا سبورتاج قد ظهرت لمختلف فئاتها، حيث أنها تتوفر بعدة فئات لكل فئة مواصفات ومميزات مختلفة عن غيرها وبسعر خاص كما هو موضح في السطور التالية:

يبلغ سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج: 620,000 جنيه مصري وفي السعودية 94,000 حتى 128,000 ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج: في السعودية 105٫913 ريال وفي مصر 660,000 جنيه مصري.

تتوفر الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج في السعودية بسعر 150٫648 ريال وفي مصر بسعر: 710,000 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج في السعودية 134٫548 ريال وفي مصر: 760,000 جنيه مصري.

ويبلغ سعر الفئة الخامسة والأخيرة من سيارة كيا سبورتاج في السعودية 158٫698 ريال وفي مصر: 790,000 جنيه مصري.

مواصفات كيا سبورتاج الجديدة

تتوافر هذه السيارة بفئات مختلفة كما ذكرنا سابقًا، ولكل منها صفات وخصائص معينة تميز كل منها عن الأخرى، إلا أن كيا سبورتاج الجديدة تتمتع بالعديد من الصفات الرائعة والمتطورة التي تميزها عن أي موديل آخر، ومن أهم هذه المواصفات:

أن السيارة تمتلك مصابيح خلفية وأمامية من النوع ليد.

بها فتحات كبيرة للتهوية مخصصة للمحرك.

بها خاصية مفتاح البصمة.

أيضًا تحتوي على شاشة ذكية للترفيه وللمعلومات مقاسها 12 بوصة.

السيارة تدعم أجهزة أوتو وأندرويد وكار بلاي.

بها مكيف هوائي، وبلوتوث، وسماعات قوية وواضحة.

تصميمها الخارجي رائع ومميز، هيكلها متين وصلب من الصعب إتلافه بسهولة أو تآكله بسبب الحرارة أو البرودة.

سيارة كيا سبورتاج مدعمة بحساسات للمطر والضوء، وحساسات خلفية وأمامية أيضًا.

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مزايا سيارة كيا سبورتاج 2022

يتوافر بها العديد من أدوات الأمان والسلامة لحماية الركاب، مثل احتوائها على ستة وسائد هوائية، ونظام لمراقبة ضغط الهواء الموجود بإطارات السيارة، وفرامل للطوارئ، ونظام ثبات يعمل إلكترونيا.

السيارة مؤهلة للكشف عن النقطة العمياء.

السيارة مزودة بمحرك تربو يبلغ سعته 1.6 لتر، وقوته 180 حصان، وقوة عزم دورانها 265 نيوتن لكل متر.

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