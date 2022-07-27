نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة شاملة لسيارة مرسيدس مايباخ 2022 .. إمكانيات تستحق ثمنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة مرسيدس للسيارات عن توافر جيل جديد ضمن سلسلة مرسيدس وهو “مرسيدس مايباخ”، أفضل موديلات 2022 في السيارات؛ وذلك لاحتوائها على العديد من المواصفات الممتازة من الداخل والخارج التي جعلتها تنال إعجاب الجماهير، والتي تجعل سعرها مرتفع قليلًا أيضًا بفضل إمكاناتها المتطورة خاصةً فيما يخص: وسائل الأمان، وقوة المحرك، والإطارات القوية وغيرهم من التقنيات الحديثة التي سنعرضها بالتفصيل في السطور الآتية.

التصميم الداخلي لسيارة مرسيدس مايباخ 2022

تتمتع السيارة بتصميم داخلي أكثر من رائع؛ لأنها تضم كافة الأدوات والتقنيات الحديثة، أهمها:

احتوائها على العديد من وسائل الترفيه للمتعة والراحة.

مقاعد السيارة مُصنّعة من الجلد، وبها خاصية تدليك السائق والركاب.

المقاعد تتحرك كهربائيًا في عدة اتجاهات.

مزودة بمكيف لتعديل مناخ السيارة.

تحتوي على شاشتين مخصصتين للوسائط، مساحتها 11.6 بوصة، وهم يتصلان بالوافاي والبلوتوث.

مدعمة بإنذار منبه ضد السرقة، أيضًا إنذار تنبيهي عند التصادم.

كما أن بها كاميرا خلفية؛ لمراقبة الطرق من الخلف وظهورها على الشاشة لتسهيل القيادة.

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مميزات سيارة مرسيدس مايباخ 2022

بجانب الإضافات الرائعة السابقة في السيارة، فهناك العديد من المميزات الأخرى لهذه السيارة؛ والتي جعلتها ذو شهرة واسعة، أهمها:

أنها مزودة بأقفال أمان.

وحزام أمان مزود بمنبه، وفرامل تمنع الانغلاق.

مستوى صوت السيارة عالي الجودة؛ لأنها تضم مكبرات صوت قوية في كل مكان بالسيارة.

سيارة مرسيدس مايباخ مدعمة بمصابيح للإضاءة ذو جودة عالية، وتستطيع من خلالها الرؤية في النهار.

كما أن هناك مصابيح مخصصة لأوقات الضباب؛ حتى تستطيع القيادة بسهولة.

بها فتحات شبكية من الأمام رائعة غير قابلة للطي.

أسعار سيارة مرسيدس مايباخ في الأسواق

يتصدر كل موديل جديد لأي شركة بفئات مختلفة، وينطبق هذا الأمر على سيارة مرسيدس مايباخ، فإنها تتوفر بفئات مختلفة لكل فئة خصائص ومميزات وسعر مختلف عن الأخرى، كما هو موضح في السطور الآتية:

يبلغ السعر البدائي لمختلف الفئات داخل المملكة العربية السعودية: 76,000 ريال سعودي.

ويقدر ثمنها البدائي عالميًا 200,000 دولارًا أمريكيًا.

بينما يبلغ سعرها في مصر: 5,000,000 جنيه مصري تقريبًا.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار المرتفعة نسبيًا وفقًا لما تحتويه السيارة من تقنيات حديثة ومتطورة، خاصةً وسائل الأمان، ومحركات القيادة والتصميم الخارجي الذي ليس له مثيل.

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