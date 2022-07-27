سيارة تويوتا كراون 2023 موديل تويوتا الجديد .. المزايا والمواصفات والاسعار

أعلنت الشركة اليابانية “تويوتا” للسيارات عن إصدارها لموديل جديد ضمن سلسلة تويوتا كراون للعام الجديد 2023، وأنها سوف تطرحها في الأسواق في الأشهر الأولى من العام المقبل، فقد كشفت عنها منذ فترة وظلت الجماهير تنتظر طرحها على أرض الواقع، خاصةً في الأسواق العربية، واليوم سوف نعرض عليك مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كراون 2023 الجديدة.

أسعار سيارة تويوتا كراون 2023 الجديدة

يبلغ السعر المبدئي لسيارة تويوتا كراون فئة XLE في السعودية: 150,000 ريال سعودي.

بينما يبلغ السعر البدائي لسيارة تويوتا كراون الفئة البلاتينية في السعودية: 187,000 حتى 775,000 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار مجرد أسعار بدائية قبل طرح السيارة على أرض الواقع، وسوف يتم الإعلان عن أي سعر جديد بمجرد طرحها في الأسواق بشكل رسمي.

خصائص ومميزات سيارة تويوتا كراون 2023 الجديدة

طول السيارة 194 بوصة، وعرضها 72.4 بوصة، وارتفاعها 60.0 بوصة.

معدل قاعدة العجلات 112.2 بوصة.

السيارة مدعمة بمحركين سعة الأول 2500 CC، وقوته 236 حصان، وسرعته 225 كم في الساعة.

تعمل السيارة بالدفع الرباعي.

ناقل الحركة الخاص بسيارة تويوتا كراون يعمل أوتوماتيكيا.

أما المحرك الثاني سعته 2500 سم، وقوته 340 حصان، وسرعته 250 كم في الساعة، ويعمل بالدفع الرباعي، والمحرك يعمل أوتوماتيكيا.

مدعم بشاشة عرض رقمية تعمل باللمس للترفيه ولعرض معلومات السيارة أثناء القيادة مقاسها 12.3 بوصة.

السيارة بها 11 مكبر صوتي نوعها “جي بي ال”.

بها نظام الدخول الذكي دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح.

تدعم الشاشة نظام Android Auto وApple CarPlay.

مزودة بمكيف هواء.

شاشة لوحية توضح مدى استهلاكك للوقود، والسرعة المستخدمة والمسافة التي قطعتها.

تصميم سيارة تويوتا كراون 2023

جنوط السيارة حديث ومقاسه 12.3.

مقاعد السيارة مُصنّعة من الجلد الفاخر، وقابلة للتبريد والتدفئة.

الكبينة الخاصة بالسيارة واسعة وأنيقة.

صنفت بأنها من أفضل السيارات الآمنة على الركاب لاحتوائها على العديد من أدوات السلامة الحديثة.

موعد طرح سيارة تويوتا كراون 2023 في الأسواق العربية

أعلنت الشركة بأنها سوف تطرح هذا الجيل الجديد في 40 دولة مختلفة قريبًا، وقد أشارت بأنها قد ظهر وسوف يتم الإعلان عنها في الأسواق الأمريكية في نهاية العام الحالي 2022، وقد عرضت الفئة الرياضية SUV الملائمة للعائلات.

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