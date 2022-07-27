ابرز مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 .. الحداثة والتطور في ابهى صورهم

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تعتبر سيارة هيونداي سوناتا 2022 من أشهر وأفضل السيارات في العالم، حيث أشار موقع الأخبار الأمريكي US News، أنها تأتي في المرتبة الرابعة ضمن سيارات سيدان التي تتميز بالحداثة والتطور، واحتوائها على مستوى عالٍ من التكنولوجيا، بالإضافة إلى أدائها الرائع الذي يضمن لك تجربة ممتعة ومريحة، وغيرهم من التفاصيل والمميزات الهامة التي سنعرضها عليك بالتفصيل خلال هذه المقالة، تابع معنا. مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 سقف السيارة منحدر يماثل سيارة الكوبية.

مقدمة السيارة مائلة للأسفل، ومزودة بشبكة عزل ومصد من الأمام به فتحات للتهوية، وغطاء متحرك مصنوع من مادة الكروم، وفي نهايتها مصابيح نهارية ومصابيح ليد.

تتمتع جوانب السيارة بخطوط ديناميكية وجذابة.

وجود مكيف ذو فتحات رفيعة بتصميم رائع، ووجود الأزرار الخاصة بها ناحية عقلة القيادة لتتحكم فيه بسهولة أثناء القيادة.

شاشة ذكية للترفيه وللمعلومات مقاسها 8 بوصة وتزيد حتى 10.25 بوصة للحصول على أعلى قدر من الرفاهية والاستمتاع.

نظام صوت مخصص للسيارات الفاخرة من نوع Bose، حيث يضم 12 مكبر صوتي.

السيارة تدعم نظام تشغيل Android Auto وApple Car Play.

بالإضافة إلى وجود خاصية تقسيم الشاشة حتى تتمكن من تفعيل عدة تطبيقات في آنٍ واحد.

خاصية تشغيل المحرك والقيادة عن طريق مفتاح إلكتروني على الهاتف الخاص بك.

تدعم العديد من أدوات الأمان، حيث حصلت على جائزة خمس نجوم كأفضل سيارة آمنة على الركاب؛ بفضل احتوائها على مستويات أمان متقدمة، أهمها التنبيه قبل الاصطدام، ومراقبة ما تعرف بالنقطة العمياء.

تحافظ أيضًا على مسار السيارة، وتنبيهك في حال انحرفت عن طريقك، بها مساعد ذكي للركن بسهولة.

تضم محركات ذو أربعة أسطوانات: سعة الأول 2.0 لتر وقوته 152 حصان، وسعة الثاني 2.5 وقوته 180 حصان. عيوب سيارة هيونداي سوناتا 2022 مقصورة السيارة تعاني من صغر حجم المقاعد الخلفية؛ بسبب ميل السقف.

طريقة القيادة عادية وليست ممتعة كمنافسيها.

لكن بالرغم من كل هذا، شكلها جذاب ورائع وبها العديد من الخدمات التي يحتاج إليها كل شخص أثناء القيادة. قد يهمك:- مواصفات وسعر سيارة Hyundai Tucson 2023 هيونداي توسان 2023 بجميع فئاتها سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 يبلغ سعر البدائي للسيارة في السعودية: 107,220 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعرها البدائي عالميًا: 24,500 دولار. قد يهمك:- السيارة العائلية الجديدة كيا كارينز 2023 بمواصفات جبارة وسعر خيالي عمر شويل - جدة ابرز مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 .. الحداثة والتطور في ابهى صورهم - ثقفني

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