سيارات للبيع مستعملة في السعودية بأسعار مناسبة ورخيصه

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لمحبي سيارات هيونداي وكيا وتويوتا تم توفير عدد كبير من هذه السيارات في أسواق السيارات المستعملة المنتشرة في المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة كما يمكن الحصول على بعض الأنواع بنظام التقسيط. سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2012 للبيع يوجد سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2012 للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 15000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة من خلال نظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبدأ من 1000 ريال سعودي.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي فضي.

السيارة هيونداي أكسنت تم إستخدامها 180000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

وسائل الراحة في السيارة هيونداي أكسنت عبارة عن فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وريموت كنترول وباور وفرش جلد.

السيارة بها نظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق.

السيارة مزودة بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وحساسات أمامية وحساسات خلفية.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وكشافات ضباب.

السيارة بها بلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت يرجى الإتصال على الرقم 595129549 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0096695129549. للبيع سيارة كيا بيكانتو سنة الصنع 2018 مستعملة متوفر سيارة كيا بيكانتو سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة كيا بيكانتو 20000 ريال سعودي.

السيارة كيا بيكانتو من طراز أوتوماتيك Top.

الوقود المستخدم في السيارة كيا بيكانتو البنزين.

السيارة كيا بيكانتو مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة كيا بيكانتو أسود.

السيارة كيا بيكانتو تم إستخدامها 50000 كيلو متر.

السيارة كيا بيكانتو بها فتحة سقف ومكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها مدخل يو إس بي وبلوتوث ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وجنوط وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا بيكانتو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966580360206. عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة في السعودية بأسعار مناسبة ورخيصه - ثقفني

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