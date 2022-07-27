الوحش الاسطوري وصل.. سيارة شانجان cs 95 موديل 2023 أقوي سيارة للطرق الواعرة بمواصفات عالمية

هي من السيارات المتميزة ذات شكل رائع ومتميز وتتميز شانجان بكثير من المميزات التي جعلت الكثير من الأشخاص يقومون بشرائها، حيث يكون سعة المحرك حوالي ٢ لتر، يجد بها حوالي ٤ أسطوانات ،لها قوة تبلغ ٢٣٣ حصان، يصل عزم الدوارن بها إلى ٣٦٠ نيوتن، تستهلك ٩ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كيلو متر، تتميز أنها من السيارات السريعة جدا، توجد بها ٦ سرعات مختلفة وتتبع نظام الأتوماتيك في القيادة، تسير بسرعة ١٩٠ كيلو متر في الساعة، تتميز بالسهولة في القيادة فهي تتبع نظام الأتوماتيك أثناء القيادة، يبلغ خزان الوقود سعة تصل إلى ٧٤ لتر وسوف نتحدث عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة شانجان cs 95 موديل 2023

تكون لتلك السيارة مواصفات عالمية جعلت الكثير يقوم بشرائها وسوف نوضح مواصفات تلك السيارة من خلال النقاط التالية.

تتميز بمقاعدها الفاخرة وذات الشكل المميز.

بها لوحة قيادة ذات إضاءة مميزة.

يوجد بها كاميرا خلفية تكون ٣٦٠ درجة.

تتحلى بكثير من وسائل الأمان مثل تواجد وسائد الامان بها، إلى جانب مكابح مقاومة للانزلاق.

يوجد بها الكثير من الادوات المساعدة التي تعمل على مساعدة السائق أثناء القيادة

بها شاشة لمس للترفيه وسماع الموسيقى المتنوعة.

بها حساس لضبط قياس الضغط.

عيوب سيارة شانجان cs 95 موديل 2023

بعد أن تعرفنا على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة توجد بها بعض العيوب البسيطة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

أثناء السرعة الشديدة تفقد السيارة أتزانها بعض الشيء.

تكون مواصفاتها أقل من السيارات الأخرى في حين تواجد التنافس بينهم.

تكون غير عازلة للضوضاء الخارجية مما يؤدي إلى الانزعاج أثناء القيادة.

تكون معدلات استهلاك الوقود قليلة.

أسعار سيارة شانجان cs 95 موديل 2023

تساءل الكثير حول سعر السيارة وسوف نوضح سعرها من خلال النقاط التالية .