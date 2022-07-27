نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2023 بمواصفات خرافية وأسعار خيالية في المقال التالي
هي من السيارات الصينية الحديثة التي تواجدت في الأسواق السعودية وتتميز بشكلها الرائع والجميل، يوجد بها محرك سعته حوالي 1,5 لتر، تتمثل قوتها في 101 حصان، يتمثل عزم الدوارن بها 142 لفه، يوجد بها قوة دفع أمامي للعجلات، تصل سرعتها إلى 100كم في الثانية، يكون استهلاكها متوسط في البنزين وليس كثيرا، يتميز شكلها بالنعومة والأناقة وتحتوي على مصابيح ليد من الأمام، يوجد بها أيضا بعض المصابيح الخلفية ذات الشكل الرائع وتكون ذات ترابط سويا، تكون جوانبها حوالي 11 إنش، لذلك عمل الكثير على معرفة مواصفاتها وشرائها وذلك لأن ثمنها ليست غاليا وسوف نتعرف على مواصفات السيارة بالتفصيل من خلال هذا المقال.
مواصفات سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023
يوجد لتلك السيارة الكثير من الصفات المهمة التي جعلت الكثير يقوم بالبحث للتعرف عليها وسوف نوضح تلك المواصفات من خلال النقاط التالية.
- يوجد بها شاشة يكون حجمها حوالي 8 أنش للترفيه والاستمتاع.
- تتميز بالسهولة في القيادة.
- بها لوحة قيادية ذات أضاءه مميزة .
- المقاعد الخاصة بها مصنوعة من الجلد الفاخر وذات الشكل المميز.
- تكون مساحة التخزين الخلفية للسيارة مناسبة لكي تحمل عدد كببر من الأمتعة.
- بها نظام حساس ذكي يساعد على قياس الضغط.
- يوجد بها حساسات من الخلف لتفقد الأصوات.
تتبع نظام الأتوماتيك في القيادة.
- تتميز بمصابيحها الأمامية ذات الشكل الرائع والأضاءة الزاهية.
سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023
نجد أن هذه السيارة يكون سعرها مناسب جدا لمواصفاتها وسوف نوضح سعر طرحها في الأسواق السعودية من خلال النقاط التالية.
- تكون الفئة الأولى من سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023 بثمن 58 ألف ريال سعودي.
- تكون الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023 حوالي 67 ألف ريال سعودي.
- يكون سعر الفئة الاولى بالدولار الأمريكي حوالي 16 ألف دولار أمريكي.
- يكون سعر الفئة الثانية بالدولار الامريكي حوالي 18 ألف دولار أمريكى.
- وفي النهاية نجد أننا قد قمنا بالتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة وعلى من يرغب في شرائها أن يقوم بقراءة أهم المواصفات الخاصة بها لكي يتعرف عليها وبنك شراءها من الكثير من المعارض الموجودة في الأسواق والمملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2023 بمواصفات خرافية وأسعار خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.