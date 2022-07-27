قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة جيلي امجراند x7 موديل 2023 بمواصفات خرافية وأسعار خيالية

هي من السيارات الصينية الحديثة التي تواجدت في الأسواق السعودية وتتميز بشكلها الرائع والجميل، يوجد بها محرك سعته حوالي 1,5 لتر، تتمثل قوتها في 101 حصان، يتمثل عزم الدوارن بها 142 لفه، يوجد بها قوة دفع أمامي للعجلات، تصل سرعتها إلى 100كم في الثانية، يكون استهلاكها متوسط في البنزين وليس كثيرا، يتميز شكلها بالنعومة والأناقة وتحتوي على مصابيح ليد من الأمام، يوجد بها أيضا بعض المصابيح الخلفية ذات الشكل الرائع وتكون ذات ترابط سويا، تكون جوانبها حوالي 11 إنش، لذلك عمل الكثير على معرفة مواصفاتها وشرائها وذلك لأن ثمنها ليست غاليا وسوف نتعرف على مواصفات السيارة بالتفصيل من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023

يوجد لتلك السيارة الكثير من الصفات المهمة التي جعلت الكثير يقوم بالبحث للتعرف عليها وسوف نوضح تلك المواصفات من خلال النقاط التالية.

يوجد بها شاشة يكون حجمها حوالي 8 أنش للترفيه والاستمتاع.

تتميز بالسهولة في القيادة.

بها لوحة قيادية ذات أضاءه مميزة .

المقاعد الخاصة بها مصنوعة من الجلد الفاخر وذات الشكل المميز.

تكون مساحة التخزين الخلفية للسيارة مناسبة لكي تحمل عدد كببر من الأمتعة.

بها نظام حساس ذكي يساعد على قياس الضغط.

يوجد بها حساسات من الخلف لتفقد الأصوات.

تتبع نظام الأتوماتيك في القيادة.

تتبع نظام الأتوماتيك في القيادة. تتميز بمصابيحها الأمامية ذات الشكل الرائع والأضاءة الزاهية.

سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2023

نجد أن هذه السيارة يكون سعرها مناسب جدا لمواصفاتها وسوف نوضح سعر طرحها في الأسواق السعودية من خلال النقاط التالية.