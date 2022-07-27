نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة للبيع بالكويت بأقل من 2 ألف درهم كويتي وبأسعار لا تعوض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة للبيع، تعتبر من أنجح السيارات في دولة الكويت ولم يولد ذلك النجاح بمحض الصدفة ولكن هناك بعض العوامل التي تسببت في ذلك النجاح مثل إن سيارات نيسان تعد من أحد السيارات المقدمة من أنجح شركات السيارات العالمية اليابانية، كما إن السيارة تمتاز بمواصفاتها الرائعة التي تجعلها الأنسب للكثير.

سيارات نيسان مستعملة للبيع بالكويت بأقل من 2 ألف درهم

أسعار السيارات اليابانية تختلف على حسب عداد الممشي الخاص بها وسنة الصنع، وهناك الكثير من المواطنين بالكويت يتجهون لشراء السيارات المستعملة وذلك لأسعارها المناسبة، وفيما يلي نعرض سيارات نيسان للبيع مستعملة.

سيارة مستعملة نيسان ألتيما 2011 للبيع

للبيع في مدينة الجهراء بدولة الكويت سيارة ماركة نيسان موديل ألتيما 2011 مستعملة، مواصفات السيارة هي:

اللون الخارجي للسيارة نبيتي.

عداد الممشي 140 ألف كيلو متر.

نوع السيارة سيدان، وقود السيارة البترول.

أربعة سليندر، وأربعة باب، مواصفات خليجية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الداخلي للسيارة بيج.

سعر السيارة 1.150 دينار كويتي.

سيارة نيسان ألتيما 2009 مستعملة

سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل ألتيما 2009 للبيع بمدينة حولى بالكويت، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوع السيارة كوبيه، وقود السيارة البترول.

عداد الممشي بالسيارة 127 ألف كيلو متر.

ستة سليندر و إثنين باب، مثبت سرعة.

اللون الخارجي للسيارة أبيض والداخلي بيج.

سعر السيارة 1.350 ألف درهم كويتي.

للبيع سيارة نيسان ألتيما 2015 مستعملة

معروض للبيع سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل ألتيما 2015 بمدينة الفراونية بدولة الكويت، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

ستة سليندر وأربعة باب ونوع الوقود البترول.

عداد الممشي بالسيارة 175 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فضي والداخلي بيج.

سنسر خلفي، ريموت كنترول، بصمة أبواب.

مواصفات يابانية، رنقات، كشافات.

سعر السيارة 1.800 ألف درهم كويتي.

سيارة نيسان ماكسيما 2014 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة نيسان موديل ماكسيما 2014 مستعملة بمدينة حولي بدولة الكويت، مواصفات السيارة هي: