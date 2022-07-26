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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية toyota yaris 2022 التي يقدمها لكم توكيل عبداللطيف جميل بأكثر من إصدار بتفاصيل مدهشة جعلت منها الإختيار المناسب من بين كل سيارات السعودية، وبسعر يبدأ من 58,190 ريال سعودي يمكنك الحصول على سيارة الأحلام، والتي تعد أحد أفضل السيارات السيدان المطروحة من شركة تويوتا داخل السعودية والوطن العربي.

سعر سيارة تويوتا ياريس 2022 في السعودية toyota yaris 2022 بتفاصيل مدهشة

تعتبر سيارة ياريس 2022 من السيارات المريحة بأبعادها المتناسقة، كما أن بها تقنيات حديثة ومنافذ للإتصال جعلت منها سيارة ذكية، مع برنامج عبداللطيف جميل للصيانة أصبحت بهذا أفضل سيارة متكاملة جمعت بين المواصفات الرائعة، والسعر المناسب، وضمان ما بعد البيع، ومن خلال فقراتنا التالية تتعرفون على مواصفات السيارة بكل ما تضمه من تفاصيل خاصة بإصداراتها الثلاث، مع سعر كل إصدار.

تويوتا ياريس 2022

يشمل سعر سيارة تويوتا toyota yaris على تكاليف صيانة ما بعد البيع وفقًا للضمان، كما أنه يشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، لكن السعر يستثنى منه تكاليف رسوم التسجيل وقسط التأمين على السيارة، ويوجد من السيارة ثلاث إصدارات يتوفر كلٍ منهم بعدد 7 ألوان، وهم الأحمر، والأسود، والرمادي، والبني، والفضي، والأزرق، واللؤلؤي.

تويوتا

تتسم سيارات تويوتا ياريس 2022 بمواصفات حصرية على النحو التالي:

يوجد بالسيارة موتور يأتي بعدد 4 سليندرات، وبسعة 1.5 لتر.

كما أن القوة القصوى للموتور هي 105 حصان.

صممت السيارة لتسير بعزم أقصى للدوران 140 ن.م.

ناقل الحركة في السيارة من النوع التتابعي المتغير CVT، كما أن السيارة مزودة بخاصية التحكم اليدوي.

بتسير السيارة بعدد 7 سرعات مختلفة.

مقاسات السيارة هي 4425 مم للطول، وعرض 1730 مم، مع إرتفاع 1475 مم.

استهلاك الوقود في السيارة هو بمعدل 20.0 كم/ لتر، وبالنسبة لسعة الخزان فهي 42 لتر.

toyota yaris

جاء سعر سيارة toyota yaris على النحو التالي لكل إصدار من الثلاث إصدارات:

سعر سيارة toyota yari 2022 SEDAN Y FLT2 CVT في السعودبة هو 58,190 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota yari 2022 SEDAN Y2 CVT في السعودبة هو 58,535 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota yari 2022 SEDAN Y PLUS CVT في السعودبة هو 60,950 ريال سعودي.

مواصفات سيارة ياريس 2022 قدمناها لكم اليوم مع الأسعار التي كرحها توكيل عبداللطيف جميل داخل المملكة، وللمزيد من أخبار السيارات في الوطن العربي يمكنكم متابعة موقعنا يوميًا.