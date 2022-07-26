قنبلة الموسم وصلت.. تويوتا بيلتا السعودية الفخمة 2022 اقوى سيارة كسر زيرو بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة قنبلة الموسم وصلت.. تويوتا بيلتا السعودية الفخمة ، إن كنت عزمت على شراء سيارة تويوتا بيلتا 2022 فتأكد أن اختيارك ممتاز، فهي من السيارات الفخمة قلبًا وقالبًا، ذات شموخ وهيبة على الطريق، تتميز بكثير من التقنيات الحديثة التي تجعلك تعتمد عليها في أي موقف، وهي تناسب استخدامات متعددة، وتقدم لك ترفيه وأمان وراحة لا مثيل لها، سنتعرف من خلال مقالنا اليوم على بعض مميزات تويوتا بيلتا المدهشة، لتتأكد من صواب رأيك حين تقرر ابتياعها.

قنبلة الموسم وصلت.. تويوتا بيلتا السعودية الفخمة

السيارة تتمتع بالقوة، وهي شديدة التحمل، ومناسبة للسير على كافة أشكال الطرق، وذلك لتمتعها بما يلي:

السيارة لها محرك قوي 4 سلندر، قادر على توليد 103 حصان كقدرة للسيارة.

ويجب ان تعلم أيضا أن السيارة تسير بـ 4400 لفة لكل دقيقة مما يعني 138 نيوتن عزم لكل متر.

تنتقل السيارة من السكون وحتى سرعة 100 كم في خلال 12 ثانية فقط.

سرعتها القصوى 190 كم للساعة، وخزانها للوقود يتحمل حتى 43 لتر.

السيارة مجهزة بعدد 5 مقاعد، لضمان راحة أكبر للركاب.

المقصورة الداخلية للسيارة

كما أسلفنا أن سيارة تويوتا بيلتا تحمل 5 ركاب، وهم يتمكنون من الجلوس براحة كبيرة، بدون الشعور بأي ضيق، ومن داخل السيارة نجد التالي:

المقصورة واسعة، ومجهزة بعدد من وسائل الرفاهية مثل تقنيات البلوتوث، وإمكانية توصيل فلاشة لعرض المحتوى المرغوب.

كما أن عجلة قيادة السيارة من النوع الكهربائي الذي يمكنك من التحكم في عدد من الأشياء من خلالها، مثل الراديو.

من الممكن تثبيت مقاعد الأطفال في السيارة، لأمان كامل لك وللأسرة.

أنظمة الأمان في تويوتا بيلتا

السيارة مجهزة بأنظمة مختلفة لدعم الأمان، مثل كونها تحتوي على نظام نيمو بليزر، وهو الذي يمنع الاستيلاء على السيارة، كما أن أنظمة الفرامل في سيارة تويوتا بيلتا 2022 آمنة، وذات توزيع إلكتروني، كما تحتوي السيارة على وسائد هواء لمنع الصدمات، ولتوفير راحة أكبر للسائق ومرافقيه.

أسعار سيارة تويوتا بيلتا

هناك فئتين مطروحتين من السيارة في السوق السعودي، وكل منهما ذات سعر ملائم لها ، وأسعار السيارتين كما يلي: