سيارات مستعملة فئات متنوعة للتنازل تقسيط على 7 سنوات وبدون رسوم أو دفعات، تتوفر للتقبيل سيارة هافال جوليان فل كامل 2022 طالع عدادها لم يصل إلى 3 آلاف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 110 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات والمميزات: كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، تشغيل بصمه، مثبت سرعة، شاشة ترفيه، دخول ذكي، مقود متعدد الأغراض، اضاءات ليد، مرايا جانبية كهربائية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام المساعدة في المرتفعات، مكيف أوتوماتيك، مقاعد جلد، إكسسوارات كروم، سقف بانوراما، جنوط 18 انش. السيارة للتنازل من غير مقابل بتقسيط مريح مع إمكانية جدولة الدفعة الأخيرة، التقبيل سيكون عن طريق البنك الاهلي بقسط الشهري 1030 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 اقساط ومتبقي سداد 57 قسط + دفعة أخيرة 24 ألف قابلة للتقسيط على سنتين.

سيارات مستعملة متنوعة للتنازل تقسيط

تتوفر للتنازل هايلكس ديزل غمارة موديل 2022 طالع عدادها ثلاثين ألف كم، ماكينة 4 سلندر حجمها 2400 سي سي بقوة 147 حصان وناقل الحركة عادي. مضاف إلى السيارة تلبيس فايبر للبودي باللون الأسود + تنجيد للمقاعد والارضية + حماية وجهية. التجهيزات والمميزات: مكيف يدوي، فرامل مانعة للانغلاق، حساس ضغط إطارات، مقاعد مخمل، جنوط 16 انش، أنظمة تحكم في الإنزلاق + تحكم في الثبات، نظام أمان، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل من غير مقابل بأقساط ميسرة عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1290 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 6 أقساط، متبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة 39000 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

تتوفر سيارة تويوتا كامري 2022 فل كامل طالع عدادها 52000 كم للتقبيل في أبها، ماكينة هايبرد 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي تولد قوة 215 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات والمميزات: مقود متعدد الاستخدامات، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، نظام تثبيت سرعة، مقاعد جلد، شاحن لاسلكي، شاشة ترفيه، ليد، فتحة سقف، مكيف أوتوماتيك، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، جنوط 18 إنش، تشغيل بصمة بدون مفتاح، دخول ذكي بالريموت. السيارة للتقبيل بدون رسوم قسط الشهري 1802 ريال على 5 سنوات مدفوع منها 6 أقساط مع إمكانية تقسيط الدفعة النهائية.

تقسيط سيارات لأطول مدة وبدون دفعات

تتوفر سيارة هيونداي ازيرا 2022 فئة MID طالع عدادها 15000 كم للتقبيل في الرياض، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 3500 سي سي تولد قوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات والمميزات: مراتب جلد + خاصية تسخين وتبريد المقاعد + ذاكرة تخزين وحفظ وضعيات المقاعد، طي المرايات، أنوار زينون خارجية واطي وعالي، إضاءات ليد داخلية تحتوي على 64 لون، سقف بانوراما، كاميرا خلفيه، نقاط عمياء، تحذير التصادم، شنطة كهرباء، دخول ذكي، 4 حساسات أمامية، 4 حساسات خلفية. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط على بنك الرياض بقسط شهري 2111 ريال، تم سداد 7 اقساط ومتبقي دفع 53 قسط + دفعة أخيرة قابلة للجدولة على سنتين تبلغ قيمتها 70 ألف ريال.