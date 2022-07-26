مواصفات سيارة 2023 Toyota Fortunerمميزات أقوي تصميم لتويوتا فورتشنر لعام 2023

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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة 2023 Toyota Fortuner ، سيارة دفع رباعي قوية مع أفضل ما في العالم

تويوتا فورتشنر هي حلم فاخر لسبع مقاعد ، حيث تجمع بين الأداء القوي للمغامرات الوعرة على الطرق الوعرة والتصميمات الخارجية الأنيقة ، مما يدفعك إلى رحلة بثقة وأناقة.

مواصفات سيارة 2023 Toyota Fortuner

تعتبر سيارة الدفع الرباعي ذات الدفع الرباعي كبيرة بما يكفي لاستيعاب الجولة المدرسية ، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلة مع التفاخر بالقوة الأسطورية ، وهي قوية بما يكفي لترويض مناظر المدينة المجهولة والتضاريس الصحراوية. ثق في محرك Fortuner ونظام التحكم في السرعة لتوصلك إلى أي مكان وتجربة رفاهية الحرية ، مدعومًا بقدرات غير محدودة للقيادة على الطرق الوعرة وخفة الحركة. توفر لك سيارة الدفع الرباعي الفسيحة مع هيكلها الهائل من الهيكل على الإطار ثباتًا مطلقًا تحتاجه لتجاوز الحدود مع 3 وسائد هوائية آمنة وكاميرا انتظار وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، مصممة مع كل مغامر في القلب.

مميزات أقوي تصميم لتويوتا فورتشنر لعام 2023

مصممة للسيطرة، الهيكل الرائع هو ما تراه على الفور في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الـ 7 مقاعد ، حيث تمتلك تراثًا قويًا بينما تتميز بتصميم خارجي قوي وأنيق يضفي على فورتشنر الجديدة جاذبيتها العصرية. صُممت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات للسيطرة على أي بيئة ، وهي فاخرة ومكتملة بشبكة جريئة مستقبلية ، وتطعيمات مميزة على المصابيح الأمامية بتقنية LED والمرايا الجانبية القابلة للسحب التي تضفي شخصية قوية. اختر من بين درجات عجلات ألمنيوم مقاس 18 أو 17 بوصة وحوّل سيارة تويوتا فورتشنر إلى بيان جريء بأسلوب لا مفر منه.

مواصفات 2023 Toyota Fortuner من الداخل

متفوقة التصميمات الداخلية ، انس تجارب القيادة على الطرق الوعرة واستمتع بمستوى الراحة الإضافي الذي تكمله فورتشنر والذي يكمل أي رحلة ملحمية من خلال التصميمات الداخلية المصنوعة من الجلد البني المصنوع بأناقة ، فضلاً عن التشطيبات الخشبية الفخمة والبقع التي تضيف لمسة من الرقي إلى رحلتك. يرحب الجمال الوظيفي للمقصورة بما يصل إلى سبعة أشخاص على متن الطائرة ، متقنة بمقاعد مريحة ومساحة فسيحة للأرجل ، مما يجعل مغامرتك تجربة قيادة مريحة وجذابة ،تتزاوج تويوتا فورتشنر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع 4 × 4 بدوام جزئي ليتم تشغيلها أو إيقاف تشغيلها ، اعتمادًا على اختيارك للمغامرة بمجرد لمسة مقبض.