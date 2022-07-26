مميزات محرك سيارة 2023 Toyota Fortuner وسعر تويوتا فورتشنر 2023 في السعودية

مميزات محرك سيارة 2023 Toyota Fortuner، تعد شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات ، مجموعة واسعة من الطرازات الجديدة لأسواق جنوب آسيا. ستقدم الشركة سيارة Innova HyCross الجديدة ، وهي سيارة SUV جديدة متوسطة الحجم والجيل القادم من Fortuner SUV. ذكر تقرير إعلامي جديد أن تويوتا فورتشنر الجديدة كليًا سيتم إطلاقها في تايلاند في عام 2023.

مميزات محرك سيارة 2023 Toyota Fortuner

مهما كان الغرض – سواء كان ذلك في الجولات أو القطر أو الرحلات ، بدون أدنى شك ، فإن أداء Fortuner المذهل يمكن أن ينجز ذلك. مدعوم بمحركين قويين وموثوقين ، بما في ذلك خيار 2.7 لتر رباعي الأسطوانات أو 4.0 لتر V6 4WD ، و 234 حصانًا و 376 نانومتر ، يقترن تويوتا فورتشنر بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات مع دفع رباعي بدوام جزئي ليتم تشغيله أو إيقاف تشغيله اعتمادًا على احتياجاتك. اختر مغامرتك مع خزان سعة 80 لترًا تم إعداده للرحلات الطويلة التي لا يمكن إيقافها ، بالإضافة إلى أقصى عزم دوران وقوة مما يمنحك المرونة اللازمة لمطابقة أي سطح طريق. Fortuner باختصار ، القدرة الكاملة في متناول يدك مع ميزة التحكم الذكي في التطواف الجاهزة للقيادة.

مميزات أقوي تصميم لتويوتا فورتشنر لعام 2023

تتميز السيارة بإن بها 7مقاعد يرحب جمال مقصورة تويوتا فورتشنر العملي بما يصل إلى سبعة أشخاص على متن الطائرة ، متقنة بمقاعد جلدية مريحة ومساحة فسيحة للأرجل ، مما يحول كل مغامرة إلى تجربة مريحة وجذابة.

صندوق القفازات العلوي مع وظيفة التبريد : تم تجهيز تويوتا فورتشنر بصندوق قفازات بوظيفة تبريد علوية لتبريد مشروباتك المفضلة على الطريق

نظام بدء التشغيل والدخول الذكي : قم بتشغيل محرك Fortuner الخاص بك على الفور بضغطة زر سريعة بفضل نظام Push Start الذكي واستمتع بركوب سيارتك حتى مع وجود المفتاح في جيبك باستخدام ميزة الدخول الذكي

كاميرا الرؤية الخلفية وأجهزة استشعار وقوف السيارات :تويوتا فورتشنر تأتي بكاميرا للرؤية الخلفية تمنحك زاوية رؤية واسعة للغاية ، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية تسمح لك بالتنقل في الفضاء

مكيف هواء أوتوماتيكي بفتحات خلفية :صُممت تويوتا فورتشنر لتوفير أعلى مستويات الراحة بغض النظر عن البيئة ، وهي مزودة بتقنية تكييف هواء أوتوماتيكية من الدرجة الأولى مع فتحات خلفية ، مما يضمن توزيعًا متساويًا للهواء لجميع الركاب في السيارة.

مساحة كبيرة للأمتعة: تتميز فورتشنر بمساحة كبيرة للصندوق بينما تتيح لك طي مقاعد الصف الثالث بسهولة لتوفر لك مساحة واسعة لأي نوع من الحمولة أو الأمتعة.

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