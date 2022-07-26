نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة النترا 2014 إلى 2017 بأسعار رخيصة مفاجأة 100% في المقال التالي
تعتبر سيارات هيونداي النترا الكورية من السيارات القوية والتي تقدم تجربة أداء استثنائية في السير على الطريق بمختلف فئاتها، وتقدم هيونداي مجموعة متنوعة من الموديلات غير You sent إلنترا ومن بين هذه الموديلات، هيونداي سنتافي وكذلك كريتا، توسان وبايون. You sent وهناك مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة بحالة جيدة من هيونداي إلنترا في المملكة العربية السعودية، هذه الموديلات في السنوات ما بين 2014 حتى 2017.
سيارات مستعملة النترا 2014 إلى 2017 بأسعار رخيصة مفاجأة 100%
- هناك سيارة إلنترا 2014 في الرياض، ممشى السيارة هو 260 ألف كيلومتر.
- وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 15 ألف ريال سعودي، السيارة باللون الأبيض.
- قير السيارة قيرعادي، وحالة البودي من الخارج بدون ملاحظات إلا واحدة فقط وبحالة عامة جيدة بتقييم 9 من 10.
- زجاج السيارة بدون ملاحظات إطلاقا، والملاحظة على البودي هي خدوش بسيطة على الباب الأمامي الأيمن.
- حالة السيارة من الداخل بحالة قوية ولا تحتاج إلى تعديل وجميع الملاحقات تعمل بشكل جيد.
هيونداي إلنترا 2017 بحالة ممتازة وأسعار مناسبة وقوية
- كذلك هناك سيارة إلنترا موديل 2017، ممشى السيارة هو 180 ألف كيلومتر.
- وفي الوقت نفسه السعر 35 ألف ريال، مواصفات المكينة 2.0 وتحتوي على فتحة سقف وشاشة.
- البودي بحالة جيدة ولكن هناك ملاحظات تم تصليحها في الرفرف والكبوت.
- حالة القير والمحرك بتقييم جيد بدون أي مشكلات إطلاقا.
- الشاص سليم وبدون ملاحظات، نوع الوقود بنزين.
ملاحظات عن شراء سيارات هيونداي المستعملة
وهناك بعض الإرشادات عند شراء السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، منها التأكد من الآتي:
- أولا التأكد من سلامة الأجزاء الميكانيكية التي يتم استهلاكها بمدة صلاحية.
- ثانيا وفي الوقت نفسه كذلك يجب أن التأكد سلامة تغيير الزيوت في المواعيد المقررة لها.
- الزيوت التي يجب التأكد من تغييرها هي زيت الباور زيت الفرامل زيت المحرك زيت القير.
- كذلك يجب مراجعة حالة عضلات السيارة أو العشفة لدى متخصص.
- أيضا تجدر الإشارة إلى ضرورة فحص بودي السيارة جيد وكذلك الطلاء الخاص بها.
- مراجعة الكفرات جزء لا يتجزأ من خطوات شراء السيارة المستعملة من أجل الحفاظ على أموالك.
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