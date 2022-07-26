نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للعائلات في السعودية فسيحة وكبيرة بـ6 ألاف ريال وطالع في المقال التالي

سيارات مستعملة للعائلات في السعودية تبدأ بسعر 6 ألاف ريال فيما فوق تتناسب مع أكثر من 5 أفراد، سيارات كبيرة وفسيحة داخل الصالون والمقصورة، تتناسب ايضا مع الرحلات والمسافات الطويلة ذو محركات قوية وناقل حركة أوتوماتيك وفي الأغلب معظم هذه الصفات تكون للسيارات ذات الدفع الرباعي لتوافر جميع المواصفات عليها، نقدم سيارات عائلية مستعملة في السعودية بمواصفات وأسعار مريحة في متناول يد الكل. سيارات مستعملة للعائلات في السعودية بي ام دبليو x3 موديل 2004 مستعملة هي إحدي سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، تأتي بمحرك سعته 3500 سي سي والناقل الحركي أوتوماتيك وله 6 أسطوانات وخمس سرعات، تنتج السيارة قوة 225 حصان وقوة عزم دوران 344 نيوتن. متر.

عدد الممشى المقطوع اكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة في حي الرحاب.

السيارة حالتها ممتازة من حيث الصالون والهيكل ولا توجد حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية، 7 مقاعد من الجلد ، حساسات ركن، مثبت سرعة، أضوية زينون، مكيف هواء، نظام ملاحة دقيق.

، حساسات ركن، مثبت سرعة، أضوية زينون، مكيف هواء، نظام ملاحة دقيق. سعر بي ام دبليو اكس 3 مستعملة في السعودية 6 ألاف ريال. فورد اكسبيدنشن موديل 2005 مستعملة سيارة دفع رباعي سداسية الأسطوانات لها محرك يعمل على سعة وقود تصل إلى 3500 سي سي وتنتج قوة 245 حصان وعزم دوران 338 نيوتن. متر.

عداد الممشى المقطوع 10 ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جبيل البلد.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج، توجد بعض الشقوق والتلف في الهيكل نتيجة الاستعمال.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، مدخل يو اس بي، اضوية زينون، فتحة يقف.

سعر فورد اكسبيدنشن مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. جيلي امجراند x7 موديل 2015 دفع رباعي محركها يأتي رباعي الأسطوانات، وله في تخزين الوقود حوالي 1500 سي سي، ينتج تربو 135 حصان وقوة عزم دوران 4500 نيوتن. متر.

عداد الممشى المقطوع 190 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة طويق.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة وتلف وشقوق في الهيكل.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، فتحة سقف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، شاشة وسائط تعمل باللمس، كراسي من الجلد، حساسات ركن، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام المساعدة عاى صعود المرتفعات، مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث.

سعر جيلي امجراند اكس 7 مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للعائلات في السعودية فسيحة وكبيرة بـ6 ألاف ريال وطالع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للعائلات في السعودية فسيحة وكبيرة بـ6 ألاف ريال وطالع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.