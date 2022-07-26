مواصفات تويوتا فورتشنر 2023 عدي حدودك بتصميمها الجريء toyota fortuner 2023 أقوي سيارات الدفع الرباعي

مواصفات تويوتا فورتشنر 2023 . التي أعلنت عنها شركة تويوتا الرائدة والمتخصصة في صناعة سيارات الكروس أوفر ذات الدفع الرباعي التي حققت أعلي مبيعات خلال الفترة السابقة. حيث أطلقت شركة تويوتا جيلين من هذه السيارة. الجيل الأول من toyota fortuner تم إطلاقه في عام 2005 حتي عام 2015. وتم إطلاق الجيل الثاني منها منذ عام 2015 ويستمر حتي الآن. عملت شركة تويوتا على إضافة الكثير التحسينات للسيارة لتكون أكثر قوة وصلابة مع تصميم جريء يزيد من قوة وجاذبية مظهرها. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات فورتشنر 2023 وسعرها الذي تتوفر به في الأسواق. فتابعوني أعزائي لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2023

بعد أن أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات تويوتا فورتشنر 2023 علمنا أنها متوفرة بثلاثة فئات مختلفة. هذا بجانب إضافة الكثير من وسائل السلامة والأمان المضافة لها لسلامة السائق. فهي تنافس الكثير من السيارات الأخري مثل جيب جراند شيروكي . وسيارة كيا سورينتو وغيرها من السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. فدعونا أن نعرفكم على مواصفات السيارة وهي كالتالي :

تم تصميم السيارة بشكل هجومي وجريء لتناسب الأذواق التي تميل للمظهر القوي والشرس.

تتميز هذه السيارة باتساع مساحتها الداخلية. لذلك نجدها أنها واحدة من أكثر السيارات التي تفضلها العائلات.

ترتفع السيارة عن الأرض بمساحة جيدة لتكن مناسبة للطرق الواعرة.

يوجد مكيف في تويوتا فورتشنر 2023 وهو لا يؤثر على أداء الموتور.

وهو لا يؤثر على أداء الموتور. مساحة الشنطة الخلفية للسيارة تصل إلى 715 لتر.

سعة خزان البنزين كبيرة جدا.

تقدم أعلي وأفضل أداء في الطرق الصعبة والتضاريس الصخرية.

مثبت سرعة للتحكم في الطرق الواعرة.

يوجد محركين سعة 2.7 لتر أو 4.0 لتر V6دفع رباعي. ليولد قوة تبلغ 234 حصان. بعزم دوران 376 نيوتن/ المتر.

ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما يوجد في تويوتا فورتشنر 2023 من الداخل 7 مقاعد جلدية. تتسع لسبعة أشخاص بالغين مع مساحة فسيحة للأرجل لراحة الركاب.

7 مقاعد جلدية. تتسع لسبعة أشخاص بالغين مع مساحة فسيحة للأرجل لراحة الركاب. يوجد شاشة بقياس 8 بوصة.

كاميرا خلفية.

كذلك تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

3 وسائد هوائية.

عجلة قيادة في fortuner 2023 متعددة الوظائف.

متعددة الوظائف. مصابيح أمامية ليد.

مرايا جانبية قابلة للطي.

عجلات معدنية قياس 17 أو 18 بوصة.

صندوق أمتعة فسيح وواسع.

سعر تويوتا فورتشنر 2023

تتوفر السيارة في الأسواق ولدي الوكلاء بهذه الأسعار وهي كالتالي :

سعر تويوتا فورتشنر 2023 في مصر يبلغ نحو 1,190,000 جنيه مصري.

يبلغ نحو 1,190,000 جنيه مصري. كما بلغ سعر تويوتا فورتشنر 2023 في السعودية نحو 141.000 ريال سعودي.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات تويوتا فورتشنر 2023 . ونرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنه من قبل شركة تويوتا.