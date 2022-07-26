نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كراون كروس أوفر 2023 الجديدة تويوتا تكشف رسمياً عن الموصفات والسعر بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال مؤتمر رسمي ضخم تم كشف الستار عن سيارة كراون كروس أوفر الجديدة 2023 من شركة تويوتا العملاقة في مجال السيارات بالعالم، فقد اتسم المظهر الخارجي للسيارة بالفخامة بتصميم أمريكي خيالي سحر أنظار الحاضرين بمجرد رؤيتها، تم تزويد السيارة بالعديد من الكماليات التي يرغب بها قائدي المركبات إلى جانب خيارين للمحركات الهجينة، كما تم تزويدها بأفضل وسائل الأمان للقيادة الأمنة على الطرق ونتعرف على أبرز مواصفات السيارة من خلال السطور التالية.

مواصفات سيارة تويوتا كراون كروس أوفر 2023

من المقرر أن تأتي السيارة بثلاث فئات مختلفة بالأسواق وهما الفئة القياسية XLE وبالإضافة إلى فئة Limited والفئة الأعلى بينهم والمعروفة باسم Platinum، أما عن محرك السيارة فالنسخة الأولى منه محركها سعته 2.5 لتر هجين بقوة حصانية تبلغ 236 حصان دفع رباعي وناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 225 كم في الساعة، أما عن محرك النسخة الثانية منها تأتي بنفس المحرك ولكن القوة الحصانية له التي تبلغ 340 حصان أما عن السرعة القصوى للساعة الواحدة تصل إلى 250كم.

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نظام الأمان بسيارة تويوتا كراون كروس أوفر

جاءت السيارة ضمن أفضل السيارات التي تحتوي على أحدث أنواع أنظمة الأمن والسلامة، فقد تم تزويدها بفرامل مانعة للانغلاق إلى جانب برنامج خاص بالتوازن الإلكتروني، مع توفير كاميرا خلفية برؤية 360 درجة مع وجود حساسات بالخلف وبالأمام للركن السريع.

كما تم تزويدها بفرامل الانتظار الكهربائية ووسائد هوائية حديثة، ونظام خاص بالتنبيه حال تم مغادرة المسار ونظام خاص بتثبيت السرعة التكيفي، كل هذا إلى جانب نظام خاص بمساعدة قائد السيارة بصعود المرتفعات الوعرة وغيرها من الأنظمة التي جعلت السيارة رقم واحد من حيث الأمان فضلاً عن قوة محركها ومظهرها الخارجي الأمريكي الساحر.

سعر تويوتا كراون كروس أوفر الجديدة بالسعودية

حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد سعر بيع الموديل الجديد من تويوتا في السوق السعودي، ولكن من المتوقع أن يبدأ سعر الفئة القياسية من السيارة XLE عالمياً ب40 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 150 ألف ريال سعودي، وفئة البلاتينيوم الفئة الأعلى من السيارة يبدأ سعر بيعها عالمياً عند 50 ألف دولار أمريكي ما يعادل 187 ألف و775 ريال سعودي.

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