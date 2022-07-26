نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح سيارة هيونداي ايونيك 5 2023 بالأسواق بسعر خرافي وتصميم عصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الشركة المنتجة بعدد من التحديثات الطفيفة على موديل 2022، لتعود من جديد سيارة هيونداي ايونيك 5 2023 بكل قوة بالأسواق، وتندرج السيارة تحت أهم سيارات كهربائية تم طرحها بالأسواق، حيث دائماً ما تحظى سيارات هيونداي بقبول كبير من جانب المواطنين بالمملكة السعودية، نظراً للمزايا والكماليات التي توفرها بكل فئات السيارة التي تطرحها بالأسواق، فهي تهتم بكافة الفئات السعرية وتقدم مزايا مناسبة مقابل سعر بيع السيارة، فضلاً عن تصاميمها العصرية حيث تحرص على تصميم الهيكل الداخلي والخارجي للسيارة بمظهر جديد كلياً.

التصميم الداخلي لسيارة هيونداي أيونيك 5

مقاعد السيارة الأمامية تم تزويدها بمساند خاصة بالأرجل لمزيد من الراحة، فضلاً عن خاصية التدفئة، كما أن تم تزويدها بوحدة تحكم يمكن تحريكها إلى الخلف لمزيد من المساحة لتكون حركة الراكبين أكثر راحة، فالمساحة الخلفية ممكن أن تزداد إلى 1600 لتر في حال تم طي المقاعد وبالتالي تلك السيارة ملائمة للسفر والرحلات.

السيارة تعمل بالدفع الرباعي من خلال محركين كهربائيين الأول تصل قوته إلى 99 حصان والمحرك الثاني تبلغ قوته 221 حصان.

التصميم الخارجي للجيل الجديد من هيونداي ايونيك 2023

تأتي السيارة بالأسواق من خلال خمس ألوان مختلفة وهي أخضر ديجيتال وزيتوني أخضرـ لوسيد بلو، جرافيتي جولد شوتنج ستار جراي.

السيارة مزودة بمنافذ خاصة بالشحن، كما أنها تدعم الشحن السريع الذي قد يصل إلى 350 كيلو واط.

أما عن العجلات فقد تم تصميمها معدنية بتصميم رياضي عصري جذاب.

يبلغ طول السيارة حوالي 182 بوصة أما عن العرض يبلغ 74.4 بوصة، مساحة صندوق السيارة تبلغ 57 لتر.

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سعر سيارة هيونداي ايونيك 5 2023

تأتي السيارة بالأسواق من خلال ثلاث فئات مختلفة لكل فئة الكماليات الخاصة بها والمميزات وعلى هذا كل فئة تختلف عن الأخرى من حيث سعر البيع، وفيما يلي سعر البيع بالسوق السعودي لكل فئة على حدة:

سعر البيع العالمي لفئة SE من السيارة يبلغ 42,000 دولار/ وبالسعودية يبلغ 157,000 ريال سعودي.

سعر البيع العالمي لفئة SEL من السيارة يبلغ 48,000 دولار/ وبالسعودية يبلغ 180,000 ريال سعودي.

سعر البيع العالمي لفئة ليمتد يبلغ 53,000 دولار/ وبالسعودية يبلغ 199,000 ريال سعودي.

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