الوحش الروسي لادا نيفا ترافيل 2022 تكتسح الأسواق تعرف على مواصفاتها وعيوبها

لادا نيفا ترافيل 2022 تعد سيارات لادا الروسية من أكثر السيارات التي يمكن الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها، حيث أن العديد من البلدان تستخدمها في الأغراض العسكرية والحكومية لما بها من إمكانيات جبارة، كما أن الجزء الميكانيكي بها قد تم تجهيزه على أعلى مستوى بخلاف أنه قد تم إمدادها بالعديد من المميزات والكماليات الترفيهية التي تخدم العملاء العاديين بسوق السيارات العالمي، ومن خلال مقالنا سوف نكشف عن أهم المواصفات المتوفرة بـ لادا نيفا 2022، وكذلك المميزات والعيوب، فتابعوا.

مواصفات لادا نيفا 2022

تحتوي نيفا 2022 على العديد من المواصفات القياسية ذات الجودة العالمية، التي جعلتها رائدة في عالم المحركات، حيث يتوافر بسيارة لادا 2022 محرك قوي يدعمها على الطرق الوعرة ويمكنه العمل في أصعب الظروف.

كما يتوافر بالسيارة نوعين من المحركات، فيكون الأول بسعة 1600 سي سي، وقادر على إنتاج قوة حصانية تصل إلى 114 حصان، ويعرف باحتوائه على ناقل “يدوي”، على أن يكون المحرك الثاني قوته تغطي على الأول بمراحل، فيكون سعته 2000 سي سي، ويكون قادر على إنتاج قوة 168 حصان، ويتميز هذا الموديل بالنوع “الأوتوماتيكي”.

كذلك ضمن التجهيزات الميكانيكية فقد تم دعم السيارة بنظام مكابح متطور يواكب الظروف التطورية الحالية، كما يتوافر بها نظام مانع الانغلاق، بالإضافة إلى احتوائها على جنوط مقاس 15 بوصة.

هذا خلاف أن السيارة ذات نظام دفع رباعي، فهي تحتوي على فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى دعمها نظام “أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو”.

أيضًا يتوافر بها العديد من أنظمة الترفيه، فـ يتوافر بها wi-fi، و usb، علاوةً على أنها تحتوي على مدخل aux.

ومن أهم المميزات التي تتوافر بالسيارة أنها يمكن أن تعمل دون الحاجة للمفتاح، وذلك عن طريق الزر الخاص بالتشغيل.

عيوب سيارة لادا نيفا 2022