نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العائلية الجديدة كيا كارينز 2023 بمواصفات جبارة وسعر خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان الرسمي عن موعد إطلاق سيارة كيا كارينز 2023 الجديدة كلياً بالأسواق، حظت على اهتمام كبير من قبل قائدي المركبات خاصة العائلية باعتبار السيارة الجديدة من كيا تندرج تحت بند السيارات العائلية بمواصفات جبارة وتصميم فاخر، فقد حرصت الشركة القائمة على إنتاج السيارة بتوفير كافية الكماليات الخاصة بتحقيق الرفاهية للراكبين إلى جانب أفضل أنظمة الأمن والسلامة على الطرق الوعرة، فالسيارة تندرج أيضاً تحت فئة السيارات الرياضية بقوة دفع رباعي لمزيد من القوة والصلابة على الطريق، ولمزيد من التفاصيل عن المواصفات نتابع خلال مقالنا التالي.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2023

تأتي السيارة بمحرك تيربو سعته تبلغ حوالي 1.4 لتر بقوة حصانية 140 حصان، أما عن عزم المحرك فقد يصل إلى 242 نيوتن للمتر الواحد، وأقصى سرعة للسيارة في الساعة تبلغ 190 كم مع نظام دفع أمامي.

جنوط السيارة من قياس 16 بوصة باعتبارها ضمن فئات السيارة الرياضية.

وبالنسبة للأنظمة الأمان بالسيارة فهي مزودة بحساسات أمامية خاصة بالانتظار والتوقف، ومساحات تعمل بشكل أتوماتك عند المطر فهي تعمل بحساسات أيضاً.

تم تزويد السيارة بمصابيح ذات إضاءة قوية من نوع Star Map LED.

تم تزويد السيارة بنظام خاص بالتحكم عند المنحدرات الوعرة من نوع DBC، بالإضافة إلى نظام TPMS وهو المسؤول عن مراقبة ضغط الإطارات الخاصة بالسيارة.

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كماليات السيارة الجديد من كيا 2023 Kia Carens

بالنسبة للكماليات المتواجدة بالسيارة والخاصة بالترفيه، فقد تم توفير ثمان مكبرات صوت بأعلى جودة، بالإضافة إلى خمس مخارج يو إس بي من نوع C. وشاحن لاسلكي خاص بكافة أنواع الهواتف الذكية إلى جانب الوظيفة الخاصة بالتبريد.

السعر المتوقع لبيع سيارة 2023 Kia Carens

على الرغم من أن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن سعر بيع سيارة 2023 Kia Carens حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم الكشف عنه في الوقت الذي تطرح فيه السيارة بالأسواق وهو خلال الشهور القادمة وبسعر خيالي كما أكدت الشركة المنتجة على هذا، ولكن سعر البيع المتوقع في مصر يتراوح ما بين 625 ألف جنيه وحتى 700 ألف جنيه وفقاً لفئة السيارة، حيث تطرح الشركة المصنعة السيارة بالأسواق من خلال ثلاث فئات مختلفة.

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