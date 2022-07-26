أرخص السيارات الجذابة...سيارة سوزوكي أولتو 2022 اهم المواصفات والتصميم وأسعارها فى بعض البلاد

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سيارة سوزوكي أولتو 2022 ،تعتبر سيارة سوزوكي أولتو 2022 من سيارات الهاتشباك التي تنتمي لسيارات سوزوكي تشمل العديد من أنظمة الأمان ولها محرك جيد كما تأتى بالعديد من الكماليات والتجهيزات وتم طرحها في السوق السعودي بسعر مناسب للعديد من العملاء حيث أن سعرها اقتصادي، ونستعرض معكم أهم مواصفات وسعر سيارة سوزوكي في البلدان المختلفة. سيارة سوزوكي أولتو 2022 مواصفات محرك سيارة سوزوكي أولتو 2022 سيارة سوزوكي أولتو 2022 تحتوي على محرك يعمل بسعة 800 سي سي وتبلغ قدرته الإجمالية 47 حصان.

سوزوكي أولتو 2022 تحتوي على محرك يعمل بسعة 800 سي سي وتبلغ قدرته الإجمالية 47 حصان. كما يعمل المحرك بعزم دوران تبلغ قيمه 68 نيوتن لكل متر ناقل الحركة المقترن بالمحرك مزود بخمس سرعات.

تعمل سيارة سوزوكي أولتو من خلال نظام الدفع الأمامي للعجلات وتتسارع من صفر وحتى 100 كيلومتر خلال 20 ثانيه فقط.

تبلغ السيارة سرعتها القصوى عند 130 كيلو متر في الساعة.

تستهلك السيارة 3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر أبعاد سوزوكي أولتو 2022 يقدر الطول الكلى لسيارة سوزوكي ألتو من 3430 مليمتر بينما يبلغ عرضها 1490 مليمتر، فيما ترتفع عن الارض بمقدار 1475 ملليمتر.

تصل سعة الشنطة الخلفية للسيارة إلى 180 لتر.

إمكانيات سيارة سوزوكي أولتو 2022

تشتمل على وسائل الأمان وسلامة متعددة منها عدد 2 وسادة هوائية وتدعم نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

تحتوي على نظام ايموبليزر الذي يحمي السيارة من السرقة.

يوجد بها عدة كماليات وتجهيزات رائعة حيث تحتوي السيارة على مصابيح أمامية هالوجين.

يوجد بها مكيف هوائي يعمل يدويًا.

يوجد بها زجاج أمامي كهربائي ويمكن طي المقاعد والتحكم فيها بشكل يدوي.

مقاس جنوط السيارة 13 بوصة. سعر سيارة سوزوكي أولتو 2022 في مصر والسعودية يبدأ سعر سيارة سوزوكي ألتو 2022 في السوق المصري من 124.9 ألف جنيه مصري.

لم يتم الإعلان عن سعر سيارة سوزوكي ألتو 2022 في السعودية بشكل نهائي لكن من المرجح أن يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 ألف ريال سعودي تصميم سيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 تأتي الواجهة الأمامية للسيارة سوزوكي أولتو موديل 2022 بشبكة سوداء تحتوي على مقاطع هوائية متعددة.

تشتمل في ناحيه الرفارف على إشارات ضوئية كما تتميز بمصابيح أمامية حاده.

الزجاج الخلفي للسيارة يحتوي على خطوط التسخين، كما يوجد به مصابيح متوسطة الحجم. عمر شويل - جدة أرخص السيارات الجذابة...سيارة سوزوكي أولتو 2022 اهم المواصفات والتصميم وأسعارها فى بعض البلاد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص السيارات الجذابة…سيارة سوزوكي أولتو 2022 اهم المواصفات والتصميم وأسعارها فى بعض البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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