نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فخامة الصناعة الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva Vision 4×4 اهم المواصفات والإمكانيات والعيوب وأسعارها في البلدان المختلفة في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva Vision 4×4 ،أطلقت الشركة الروسية المنتجة لسيارة لادا نيفا 2022 اسم Lada niva Vision 4×4 لأنها تعتمد على نظام الجر الرباعي للعجلات وقد جاءت السيارة بنسختين مختلفتين، تتميز سيارة لادا نيفا بمواصفات عالمية خاصة بعد إضافة العديد من التعديلات على الطراز القديم الذي مر بالعديد من التعديلات التي يرجع تاريخ الإصدار الأول منها إلى عام 1977 ويعتمد السيارة العديد من وكالات السيارات في بلدان العالم المختلفة لإمكانياتها الممتازة. سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva Vision 4×4 لادا نيفا 2022 المواصفات والإمكانيات سيارة لادا نيفا 2022 سيارة رياضية بتصميم عصري و فتحة سقف بانوراما.

سيارة رياضية بتصميم عصري و فتحة سقف بانوراما. تختلف الفئة الأولى عن الفئة الثانية في نوع ناقل الحركة حيث أن الفئة الأولي تعمل بواسطه ناقل الحركة اليدوي.

أما الفئة الثانية فتعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي بقوة 168 حصان وسعته تصل إلى 2000 سي سي.

الأنظمة التي تعتمدها السيارة في تشغيل الفرامل بجانب نظام مانع الانزلاق ABS.

تم إضافة العديد من الإمكانات بها لجعل تجربة القيادة بلادا نيفا 2022 ممتعة مثل آبل كار بلاي وأندر ويد أوتو.

وعجلة القيادة المتطورة التي يمكن من خلالها الرد على الاتصالات الهاتفية أو التحكم في تشغيل الوسائط المختلفة.

تشمل السيارة مخرج إي يو اكس ومنفذ يو أس بي.

يوجد بها مفتاح تشغيل خاص يمكن من خلاله تشغيل السيارة دون الحاجة إلى مفتاح.

سيارة لادا نيفا 2022 بها عدة مميزات منها مكيف الهواء الذي يعمل على ترطيب الجو بداخل السيارة بالإضافة إلى إمكانية أن السيارة للاستخدام العائلي أو للشباب. عيوب سيارة لادا نيفا 2022 لا تشمل سيارة لادا نيفا العديد من الأبواب حيث يوجد بها بابين فقط.

كما أن صالونها الداخلي لا يسع إلا عدد قليل من الأفراد.

الطراز الأول منها يعمل المحرك فيه ببطء كما يقترن بناقل حركة يدوي قديم.

حقيبة السيارة ذات حجم صغير ودرجة ثباتها على الطرق السريعة ليس كافيًا. سعر سيارة لادا نيفا 2022 في البلدان المختلفة الفئة الأولى في روسيا من سيارة لادا نيفا 2022 بسعر 623 ألف روبل روسي.

الفئة الثانية بسعر 711 ألف روبل روسي.

في السعودية بسعر 36850 ريال سعودي ويتوفر منها الموديل الأول فقط.

ويوجد في مصر منها فئتين قيمة الأولى 183000 جنيه مصري والثانية 22000 جنيه مصري. عمر شويل - جدة فخامة الصناعة الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva Vision 4×4 اهم المواصفات والإمكانيات والعيوب وأسعارها في البلدان المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فخامة الصناعة الروسية.. سيارة لادا نيفا 2022 Lada niva Vision 4×4 اهم المواصفات والإمكانيات والعيوب وأسعارها في البلدان المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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