نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة الجبارة وصلت.. لوسيد اير Lucid Air 2023 أحدث سيارة كهربائية في السوق بمواصفات خرافية في المقال التالي
قامت شركات التكنولوجيا التي توجد في أمريكا بعمل سيارة كهربائية خارقة تعرف باسم لوسيد اير، لها الكثير من المميزات التي تجعلها منافس قوي للسيارات الموجودة حالياً على الساحة مثل سيارة مرسيدس أس كلاس، ونجد أن تلك السيارة تعمل عن طريق البطارية وشحنها وتكون قوة البطارية 817 كيلو وات في الساعة، إلى جانب يوجد بها قوة الموتور تبلغ 1111 حصان لقيادة مسافة تصل إلى 840 كيلو متر قبل شحنها، يوجد بها شاحن قوي جداً بقوة 900 فولت وهو يكون بمثابة أقوى شاحن لسيارة كهربائية، ويستطيع أن يشحن السيارة بالكامل خلال 20 دقيقة فقط، وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بمواصفات تلك السيارة الرائعة من خلال هذا المقال.
مواصفات سيارة لوسيد اير 2023
تكون تلك السيارة من السيارات الكهربائية الحديثة جدا لا تحتاج إلى شاحن فقط كي يقوم بشحنها لتستطيع أن تتحرك، هي من السيارات التي تحافظ على البيئة من التلوث ولها الكثير من الواصفات الخارقة التي تجعلها منافس قوي لسيارات جيلها وسوف نوضح مواصفاتها من خلال النقاط التالية.
- تتميز بسرعتها الكبيرة وأنها من السيارات القوية حيث يبلغ قوة موتورها نحو 1111 حصان.
- يكون شكلها رائع وتتميز بالمتانة وهي مناسبة لأصحاب الذوق الرفيع.
- تبلغ قوتها نحو 378 كيلو متر في الساعة.
- تعمل السيارة عن طريق الكهرباء وشحنها بشاحن قوي يبلغ نحو 900 فولت.
- لا تحتاج إلى البنزين لشحنها فهي من السيارات المحافظة على البيئة.
- يمكن لمستخدمها شحنها بكل سهولة عن طريق توصيل الشاحن بالسيارة والكهرباء في نفس الوقت.
- تتميز مقاعدها أنها من النوع الفاخر والمريح.
- تكون تلك السيارة من السيارات المميزة وتنافس سيارة تسلا الأمريكية.
- بها ألوان كثيرة وجذابة تجذب النظر، تكون عجلاتها ذات شكل دائري مموج يعطي مظهراً رائعا كما سعرها يكون مناسب للكثير من الفئات .
أسعار سيارة لوسيد أير 2023
عملت الشركة القائمة على صناعة السيارة بطرحها في الأسواق بسعر مناسب جداً لمواصفاتها وسوف نوضح سعرها من خلال النقاط التالية
- يبلغ سعرها حوالي 169 ألف دولار أمريكي.
- يبلغ سعرها بالجنية المصري حوالي 3,042,000 جنيه مصري.
- يبلغ سعرها بالريال السعودي حوالي 640 ألف ريال سعودي.
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