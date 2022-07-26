الاسطورة الروسية وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا الفخمة وحش على الطرق الوعرة اقوى سيارة دفع رباعى بمواصفات واسعار جبارة

الاسطورة الروسية وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا ، مواصفات سيارة لادا نيفا أولها أنها تتميز بأنها مألوفة بالنسبة لمن يراها، ومقبولة لمن يسمع عنها، فهي من السيارات الأنيقة التي تسمح لكل من يجرب قيادتها بأن يشعر بالتميز والقوة، وعلى الرغم من أن هذا الوحش الروسي قد انتشر في ربوع الأرض إلا أن هناك أسواق كثيرة تنتظر أن تتواجد فيها هذه السيارة، وهي تقابل كثير من المدح والإقبال من العملاء، لذلك هناك توسع كبير في شرائها.

الاسطورة الروسية وصلت السعودية.. سيارة لادا نيفا

لاد نيفا منحت الجماهير العريضة عدة وعود مهمة، حيث قررت أن تكون نسخها مزودة بما يلي:

السير الآمن والمريح على أكثر الطرق وعورة، وحتى لو كانت صخرية.

كذلك يرتقب منها اجتياز أي ممر مائي مادام عمقه أقل من 50 سم.

من ضمن ما يتوقع منها أيضًا أن تسير على منحدرات مائلة بزاوية 49°، وكل هذا يثبت قدرة عالية للسيارة.

قصة ظهور لادا نيفا كما نعرفها حاليًا

كان كثير من الناس يشعرون أنهم يعرفون سيارة لادا نيفا من قبل، وهذا في الواقع ليس من الأمور الغريبة لأن شعورهم مبرر بالكامل، حيث:

قامت شركة أوتوفاز بالاشتراك مع جنرال موتورز، لإنتاج طراز يجمع بين لادا، وشيفرولية، وقد أنتجا بالفعل سيارة حملت الاسم VAZ 2123 في عام

هذا الإصدار حمل اسم شيفروليه نيفا بصورة رسمية عام 2003، وكان يحمل معظم المكونات التي عرفت بها سيارات نيفا.

بخصوص قواعد العجلات فيها فقد أتت على نسختين إحداهما 3 أبواب والأخرى

كان التحول الحقيقي حينما قامت جنرال موتورز ببيع نصيبها لأوتوفاز، وكان ذلك عام 2019 الذي تحولت فيها شيفرولية نيفا إلى لادا نيفا ترافيل، ومؤخرًا أصبحت تحت اسم نيفا ليجند.

مواصفات لادا نيفا بوجه عام

سيارة لادا نيفا من ذوات الدفع الرباعي، وهي تتمتع بمحرك قوي، لكنه في نفس الوقت بسيط، فهو:

يعمل بـ 4 اسطوانات، وهو ذي قدرة تصل حتى 80 حصان.

سعة المحرك 7 لتر، والعزم 127 نيوتن/ متر.

السيارة يتخطى وزنها 1850 كيلو، ومع محركها فهي لا تنتمي للفئات الرياضية، بل تناسب الخدمات والأسرة أكثر.

السرعة القصوى للسيارة 144 كلم/ساعة.

السيارة ممتازة في اجتياز الطرق غير الممهدة، كما تنتقل من الثبات لسرعة 100 كم في خلال 19 ثانية لا أكثر.

وسائل الراحة والأمان في لادا نيفا

هناك الكثير من وسائل الراحة في تلك السيارة، وهي توفر لك رفاهية كبرى، وراحة، وأمان طوال وجودك على الطريق، حيث: