نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بأسعار رخيصة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بـ7000 ريال يعتبر ثمن سيارات مستعملة ورائعة مفحوصة ونظيفة من الخارج والداخل، مما جعل بعض المسئولين عنهم نشرهم على مواقع البيع والشراء على شبكات الانترنت، وذلك يساعد على بيع تلك السيارات بشكل سريع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أفضل السيارات المعروضة وأهم امكانياتها ومواصفاتها من الخارج والداخل.

سيارة تويوتا كامري ٢٠٠١

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كامري ٢٠٠١ تتميز باللون الأبيض وسليمة من السمكرة، ووقودها بنزين، وناقل الحركة مانيوال.

تويوتا كامري ٢٠٠١توجد بمكة وسعرها ٧٠٠٠ الف ريال سعودي كاش، وللتواصل 0594194539,+966594194539.

سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كامري ٢٠٠٦ تتميز بناقل الحركة المانيوال، ولونها الأبيض، وجنوط، ووقود بنزين.

تويوتا كامري ٢٠٠٦ توجد بتبوك وسعرها ٧٠٠٠ الف ريال سعودي كاش، وللتواصل 0594259334,+966594259334.

للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٠

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كورولا ٢٠١٠ تتميز باللون السماوي، وناقل الحركة الاتوماتيك، ومحركها الذي يعمل بالبنزين.

تويوتا كورولا ٢٠١٠ توجد بمدينة الشرقية وسعرها ٧٠٠٠ الف ريال سعودي كاش، وللتواصل +966580799041.

سيارة هيونداى النترا ٢٠١٤

هيونداي النترا ٢٠١٤ تتميز بوقودها البنزين، ولونها الأبيض، والناقل الاتوماتيك، ولم تسير غير ١٣٠ كم فقط.

هيونداي النترا ٢٠١٤ توجد بمدينة الشرقية وسعرها ٧٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966580799041.

سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥

تويوتا كامري ٢٠٠٥ تتميز بسيرها ١٩٠,٠٠٠ كم فقط ولونها الأبيض، ووقودها بنزين، وناقل حركة اتوماتيك.

تويوتا كامري ٢٠٠٥ توجد بمدينة القريات وسعرها ٧٠٠٠ ريال سعودي كاش، وبالتقسيط ٨٠٠ ريال في الشهر و ٢٥٠٠ ريال مقدم، وللتواصل 0580021479,+966580021479.

سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٠

هيونداي اكسنت ٢٠١٠ تتميز بوجود بلوتوث، وفرش جلد، وإنذار، وناقل حركة اتوماتيك، ووقودها البنزين، ولونها الأبيض.

هيونداي اكسنت ٢٠١٠ توجد بمدينة الدمام وسعرها ٧٠٠٠ ريال سعودي كاش، وبالتقسيط ١٠٠٠ الف ريال في الشهر ومقدم ٢,٠٠٠ الف ريال، وللتواصل 0583005984,+966583005984.

للبيع سيارة جيلي امجراند 7 ٢٠١٢

جيلي امجراند 7 ٢٠١٢ تتميز بناقل الحركة المانيوال وباللون الفضي، ووقود بنزين، ولم تسير اكثر من ٢٠٠,٠٠٠ كم فقط، ولكن توجد مشكلة بسيطة بالمكينة.

جيلي امجراند 7 ٢٠١٢ توجد بمدينة بريدة وسعرها ٧٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل 0533596486,+966533596486.