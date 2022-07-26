وحش الموسم وصل.. سيارة فورد اكسبديشين 2023 أقوي سيارة دفع رباعي بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية

سيارة فورد اكسبديشين من السيارات الرائعة ذات شكل متميز ورائع وتتميز بشكلها الجديد، إلى جانب المتانة والقوة، بها محرك قوي، ومساحة شاسعة من الداخل، تصنع مقاعدها من الجلد الفاخر، تحتوي على كثير من وسائل الأمان التي بها مثل المخدات الهوائية، يوجد بها مصابيح الليد قوية الإضاءة وخاصة في الليل، صالحة للسفر وخاصة للأماكن البعيدة، يوجد بها شاشة تعمل بواسطة اللمس لتشغيل محتوى ترفيهي عليها، تكون سعة المحرك حوالي ٣,٥ لتر، تكون قوتها كبيرة تصل إلى ٤٠٠ حصان، المصابيح على شكل حرف سي ونجد أنه بدا الكثير من السعوديين بالبحث للتعرف على مواصفاتها وسوف نوضح أهم المواصفات الخاصة بها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة فورد اكسبديشين 2023

نجد أن تلك السيارة من السيارات الرائعة التي نالت أعجاب الكثير وقام الكثير بالتساؤل عنها وسوف نوضح مواصفات تلك السيارة من خلال النقاط التالية:

نجد أن السيارة تعمل بدوران ٦٥٠ نيوتن.

من الخيارات المثالية للسفر وخاصة في المناطق الوعرة.

مساحتها كبيرة فتصلح لاصطحاب أسر عائلية كبيرة.

يشعر من يركبها بأنه يركب سفينة فضائية فهي سهلة القيادة تعمل بنظام الأتوماتيك.

يوجد بها الكبح الاتوماتيك خلال حدوث أي تصادم أو انزلاق.

بها لوحة قيادة مميزة وذات إضاءة عالية بها الكثير من التقنيات الحديثة.

نجد بها اتصال بالبلوتوث، بها نظام شاحن لاسلكي.

يوجد بها مكبرات صوت رائعة ذات صوت نقي ليستمتع به الركاب.

تتصل مقاعدها بالنظام الكهربائي، ويوجد بها الكاميرا في الخلف.

صالحة للقيادة في الأماكن الواعرة والصحاري والجبال مما يدل على قوتها.

نجد أنها تتمتع بأداء عالي وفقا لعام ٢٠٢٣.

نجد أن انطلاقها سوف يكون منافسا ل فورد f-150.

تغيرت تغير بسيط في المصابيح والأشكال الأمامية عن إصدارها السابق.

هي من السيارات الرياضية وتحتوي على مقاعد رياضية.

سعر سيارة فورد اكسبديشين 2023

هي من أحدث ١٠ سيارات تم ظهورها ووصولها إلى السعودية وسوف نتعرف على سعرها وفقا للنقاط التالية:

نجد أنه لم يتم التعرف على سعرها حتى الآن ولكن كان سعرها في التصميم السابق لعام 2022 وهو لا يختلف كثيراً عن تصميم 2023 حوالي 214,335 ريال سعودي