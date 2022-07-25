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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا سوبرا 2022 في السعودية toyota supra 2022 المفعمة بروح الفخامة والإبداع، والتي تضم مواصفات جعلت منها أحد أكثر سيارات تويوتا فخامة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تجدوها بسعر يبدأ من 175,605 ريال سعودي، وفقًا لما أعلنته وكالة عبداللطيف جميل داخل المملكة.

سعر سيارة تويوتا سوبرا 2022 في السعودية toyota supra 2022 المفعمة بروح الفخامة والإبداع

تعد سيارة تويوتا سوبرا من السيارات السيدان الفخمة ذات التصميم الحيوي والمفعم بروح الشباب، فهي تتسم بتصميمها الجرئ الحاد، والذي يعطي إنطباع بالثقة، مع تصميم للمصابيح الأمامية والخلفية يتماشى مع التصميم الكلي للسيارة، لتكتمل به روح الجرأة، واليوم نتناول مواصفات السيارة تفصيلًا مع سعر كل الإصدارات منها.

تويوتا سوبرا

تحتوي سيارة سوبرا 2022 على هيكل قوي ومتين مثل ما عودتنا وكالة تويوتا في كل إصداراتها من السيارات في السعودية، وهي تضم مقصورة مصممة خصيصًا للسائق الجرئ، مع تطعيمات الكاربون فايبر الحديثة، هذا مع كراسي مريحة بكسوة من أحد أجود أنواع الجلود، والسيارة متاح منها في المملكة إصدارين وهما 2.0L S و GT SPORT، وفر نزول الإصدارين وجدا إقبالًا كبيرًا من الشباب والبالغين.

سوبرا

تجدون السيارة toyota سوبرا 2022 في إصدارها الأول بالمواصفات التالية:

محرك ديناميكي مع تيربو بسعة 2.0 لتر، يضم 4 إسطوانات، ويعمل بقوة 255 حصان.

تختوي السيارة على 8 سرعات وتسير من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيك.

تأتي السيارة بعزم دوران أقصى 400 نيوتن.متر.

صممت بأبعاد 4379×1854×1292 مم، وتضم إطارات أمامية بمقاس 255/40 R18، وأخرى خلفية بمقاس 275/40 R18.

معدل استهلاك الوقود في السيارة هو 16.3 كم/ لتر، مع سعة خزان 52 لتر.

تحتوي على جنوط ألمنيوم بمقاس 18 بوصة.

سيارة تويوتا سوبرا 2022

سعر السيارة toyota supra في السعودية جاء للإصدارين على النحو التالي:

سعر سيارة toyota supra 2022 2.0L S هو 175,605 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota supra 2022 GT SPORT هو 239,775 ريال سعودي.

شرحنا لكم اليوم كل مواصفات supra 2022 بكل إصداراتها داخل السعودية، كما ذكرنا سعر السيارة داخل توكيل تويوتا عبداللطيف جميل وفقًا للموقع الرسمي، وللمزيد من أخبار السيارات تابعونا على موقعنا كل يوم.