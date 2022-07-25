2024 Kia ​​EV9 سيارة الدفع الرباعي الكهربائية طفرة جديدة في عالم السيارات الرياضية

مؤخراً اختبرت شركة كيا سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات 2024 Kia ​​EV9 وتأتي السيارة بثلاث صفوف لتكون مناسبة للعمل وتكون في نفس الوقت سيارة عائلية رائعة، وسوف تضم السيارة العديد من المميزات الرائعة التي سوف تجعلها من أفضل سيارات الدفع الراباعي التي يمكنها السير بثبات وقوة وسرعة في الطرق شديدة الإنحدار، كما صرحت شركة كيا أنها ستبدأ بيع EV9 في عام 2023 في أسواق عديدة حول العالم

توقعات سعر سيارة سيارة 2024 Kia ​​EV9

لم يتم الإعلان عن أسعار سيارة EV9 الجديدة. ومع ذلك هناك بعض التوقعات للسعر والتي من المؤكد انها سوف تكون قريبة جدا من سعرها بالفعل عند طرحها بالأسواق، على سبيل المثال ، تعتبر سيارة Kia EV6 كروس أوفر كهربائية مدمجة وهي في نطاق حجم مماثل مثل كيا سبورتاج 2023. يبدأ سعر Sportage من 25990 دولارًا ويبدأ سعر EV6 من 40.990 دولارًا. وفي الوقت نفسه ، يبدأ سعر سيارة كيا تيلورايد التقليدية المكونة من ثلاثة صفوف من 33،390 دولارًا. نظرًا لكونها سيارة دفع رباعي فاخرة متوسطة إلى كبيرة مزودة بمحرك كهربائي ، ولذلك من المتوقع أن يبدأ سعر EV9 بأكثر من 45000 دولار أو ما يزيد عن 50000 دولار.

تصميم سيارة كيا ​​EV9 2024

يبلغ طولها 194 بوصة وعرضها 81 بوصة وارتفاعها 70 بوصة وقاعدة عجلاتها 122 بوصة. الطول مشابه لسيارة تيلورايد ثلاثية الصفوف ، لكن قاعدة العجلات أقرب إلى تلك الموجودة في شيفروليه تاهو ، يتميز تصميم كيا ​​EV9 بأنه طويل وصندوقي ، على عرار سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مثل سيارة إنفينيتي QX80. كما مصدات السيارة متوهجة مما أعطها مظهر جذاب وأنيق وليس المظهر الرائع فقط أنما أيضًا تلك المصدات مؤشر إلى القدرة على السير الطرق الوعرة بأمان ، ولكن أيضًا بمسار عريض ، تم صنع العجلات من ألالمنيوم المصنع آليًا، لمقاس 22 بوصة في نمط مثلث يشبه الثمانينيات إلى حد ما. كما تضم السيارة شبكة كبيرة مع بعض العناصر فضية اللون الممتدة على طول الجانب.

المميزات الداخلية ووسائل الترفيه في سيارة EV9

تم صنع EV9 طبقًا لمعايير النظام العالمي لشركة Kia / Hyundai Electric (E-GMP) ، والذي تم استخدامه بالفعل في سيارات Kia EV6 و Hyundai Ioniq 5 و Genesis GV60. ستكون هذه السيارة الأكبر حجمًا بثلاثة صفوف، تضم السيارة شاشة عريضة مقاس 27 بوصة على المقصورة الداخلية يتم تشغيلها على لوحة العدادات ، بالإضافة إلى قوائم الوسائط وأدوات التحكم في المناخ ووظائف السيارة الأخرى. يعد نظام المعلومات والترفيه الحالي بشاشة اللمس من كيا واضحًا وسهل الاستخدام ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت EV6 تعتمد على النظام الحالي أم أنها نظام معلومات ترفيهي جديد تمامًا. وفقًا للاتجاهات الحالية في صناعة السيارات ، سيكون لديها بالتأكيد دعم لـ Apple CarPlay و Android Auto ، ويمكن أن تحتوي على الإصدارات اللاسلكية من هذه الميزات.