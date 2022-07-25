أفضل عروض أسعار هيونداي اكسنت الجديدة 2023 بجميع فئاتها في السعودية

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عمر شويل - جدة أفضل عروض أسعار هيونداي اكسنت 2023 بجميع فئاتها في السعودية، نقدم لكم اليوم آخر تحديث لأسعار فئات هيونداي ACCENT الجديدة، فقد وصلت إلى السوق السعودي منذ عدة أسابيع أربعة فئات من هيونداي اكسنت لدى الوكيل الوعلان، وذلك بدءً من فئة سمارت ستاندر ثم فئة سمارت بلس تليها فئة النص فل ثم أخيراً فئة الفل كاملة التجهيزات. نقدم لكم اليوم مقارنة بسيطة نكشف من خلالها أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات هيونداي Accent موديل 2023، كما نبرز لكم أسعار تلك الفئات في السعودية ضمن عروض الوعلان.

أسعار هيونداي اكسنت الجديدة 2023

جاءت الفئة الأولي من بين فئات هيونداي أكسنت 2023 بسعر 66 ألف و740 ريال وهي فئة سمارت ستاندر، محرك دفع أمامي بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي يولد قوة 100 حصان والقير اوتوماتيك. تأتي تلك الفئة بمواصفات قياسية عملية ولا يتوفر بها كثير من مزايا الترفيه والأمان، بينما تحتوي على نظام سنتر لوك، مقاعد مخمل، زجاج كهربائي، منافذ للشحن والطاقة، خاصية دعم الفرامل، عدد 2 وسائد هوائيه بالاضافة إلى جنوط مقاس 15 بوصة.

وبلغ سعر الفئة الثانية من هيونداي ACCENT موديل 2023 والتي طُرحت تحت اسم سمارت بلس حوالي 73 ألف و985 ريال، وتأتي تلك الفئة بنفس المحرك السابق بينما تتفوق على الفئة الأولي بحساسات ركن خلفيه ونظام تثبيت سرعة. أما بالنسبة لفئة النص فل من هيونداي اكسنت الجديدة فقد وصل سعرها إلى 76 ألف و975 ريال، وهي تأتي بمحرك دفع أمامي أكثر قوة يولد 123 حصان، كما تتميز عن الفئة الثانية بكاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 بوصة، مرايا جانبية كهربائية، اتصال بالبلوتوث، شاشة ترفيه بالاضافة إلى فتحة سقف.

عروض اكسنت 2023 الوعلان

الفئة الرابعة والأخيرة بين فئات هيونداي اكسنت 2023 توكيل الوعلان للسيارات بلغ سعرها 78 الف و125 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الدفع الأمامي الخاص بالفئة السابقة مع قدرة حصانية تُقدر بـ 123 حصان. وتتميز بمكيف أوتوماتيكي، حساسات خلفية للمساعدة على الركن، جنوط مقاس 16 بوصة، كاميرا للرؤية الخلفية، مُثبت ذكي للسرعة، دعم بلوتوث، مرايا جانبية كهربائية، فتحة سقف، شاشة ترفيه بالاضافة إلى منافذ متعددة للشحن والطاقة.