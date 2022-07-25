تأجير سيارات في السعودية بأسعار تبدأ من 123 ريال شهريًا بأحدث السيارات

تأجير سيارات في السعودية من مكاتب أو شركات أو من مالكيها بشكل مباشر ومن خلال الأرقام الموضحة أسفل كل سيارة لسهولة التعامل والتواصل، أسعار تأجير سيارات في السعودية تختلف بأختلاف نوع وجودة السيارة وسنة الصنع كما تختلف من مدينة لمدينة أخرى داخل المملكة، نعلم أن تأجير السيارات من الأشياء المهمة للمواطن أو المقيم داخل المملكة لأتجاه البعض إلى السفر بمسافات طويلة حتى إذا كان يملك سيارة ولكن لا يرغب في استهلاكها كثيرا، فيقوم بتأجير سيارة من مكتب تأجير سيارات ويحدد المدة التي سوف يتم تأجير السيارة عليها وفق إحتياجاته، ومن المميز في فكرة تأجير سيارات داخل المملكة هي أن جميع السيارات المعروضة للتأجير حديثة وتحمل مواصفات ممتازة لسهولة تلبية أحتياجاتهم ومتطلباتهم، من هذا الصدد سنعرض تشكيلة متميزة من السيارات للتأجير في السعودية بأسعار مناسبة تبدأ بسعر 123 ريال في الشهر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2019

سيارة سيدان يحتوي سعة الموتور على 1200 سي سي، والناقل الحركي أوتوماتيك له 4 أسطوانات، عزم الدوران 117 نيوتن. متر والقوة 86 حصان.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي النهضة.

السيارة عليها تأمين شامل وبحالة ممتازة.

تأجير ميتسوبيشي اتراج 2019 الشهري 1900 ريال، وللتأجير الأسبوعي 600 ريال.

هيونداي سوناتا موديل 2020

سيارة سيدان جديدة تعمل على محرك 2500 سي سي وتنتج قوة 191 حصان، الناقل الحركي الخاص بها أوتوماتيك بأربع أسطوانات.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي السلامة.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة.

تقدم الشركة المالكة للسيارة عرض مغري لتأجيرها وهو سعر إيجار هيونداي سوناتا في الأسبوع 135 ريال، أما الإيجار اليومي 150 ريال، أما الإيجار الشهري 123 ريال فقط لفترة محدودة.

شروط التأجير: أن يكون المستأجر في عمر 21 فيما فوق، إحضار رخصة إقامة سارية النفعول، إحضار الهوية الشخصية أو الإقامة سارية المفعول.

تأمين مكتب مسترد بقيمة 1000 ريال.

250 كيلو مجاني في اليوم ولكل كيلو إضافي 70 هلله.

ايسوزو ديانا موديل NPR موديل 2010