احصل الآن على العرض الجبار..أشتري سياراتك الآن شيري برو وأحصل على أيفون 13 برماكس 2022

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أيفون 13 برماكس 2022 ،قامت شركة سنابل الجديدة لصناعة سيارات شيري برو بإطلاق أقوى العروض خلال فصل الصيف، وقد أعلنت الشركة أن العرض الجديد يستمر لفترة قليلة، وللحصول على هذا العرض يوجد بعض الشروط، وسنتعرف على تلك الشروط وكيفية الحصول عليها في هذا المقال، حيث أنها أصبحت من مهام البحث الرائجة في الوقت الحالي من قبل العديد من المواطنين.
أيفون 13 برماكس 2022
شروط الحصول على أيفون بروماكس مع سيارة شيري برو
قامت الشركة بوضع مجموعة من الشروط التي تتمثل في الأتي:ـ
- العرض المتاحة هو إمكانية الحصول على هاتف أيفون عند شراء سيارة من سيارات شيري برو.
- هاتف الأيفون الموجود في العرض هو هاتف أيفون برو ماكس 13.
- يتم تسديد ثمن السيارات الموجودة في العرض بطريقة القسط أو الكاش.
- وهذا العرض موجود حتى نهاية شهر يوليو الحالي.
أنواع السيارات الموجودة في العرض
وهذا العرض يشمل العديد من أنواع السيارات من أهم تلك السيارات الأتية:ـ
- سيارة شيري تيجو 2 برو.
- وسيارة تيجو 4 برو.
- وأيضًا سيارة تيجو 7 برو.
- وتوجد سيارة تيجو 8 برو.
- وتتوافر في العرض أيضًا سيارة أريزو 6 برو.
- وسيارة تيجة 8 برو ماكس.
وسوف نتعرف على مواصفات كل سيارة من سيارات العرض في السطور القادمة.
موصفات سيارة شيري تيجو 2 برو
- تعمل السيارة بتقنية قفل كهربي للأبواب.
- تحتوي السيارة على إمكانية ثبات السرعة.
- تحتوي السيارة على وسادتين هوائيتين لحماية السائق من التصادم.
- يتوفر في السيارة تقنية تشغيل المحرك بالضغط على زر.
موصفات سيارة تيجو 4 برو
- تحتوي السيارة على محركين، المحرك الأول ذات 4 أسطوانات، وتبلغ سعته حوالي 1.5 لتر.
- ينتج عن المحرك الأول قوة تصل إلى 114 حصان، يوجد به ناقل حركة من نوع CVT أوتوماتيكي، يستهلك حوالي 16.8 كم لكل لتر.
- أما بالنسبة للمحرك الثاني فتبلغ سعته حوالي 2 لتر ذات 4 أسطوانات، وتصل قوته إلى 145 حصان.
- تزود السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي يستهلك حوالي 16.8 كم لكل لتر من البنزين.
- وقامت الشركة من بداية شهر يوليو بالإعلان عن أحدث مسابقات التي توفر فرصة الفوز لـ10 فائزين، وهذه المسابقة تشمل المشاركة بأروع اللقطات للمساحة الداخلية لسيارة تيجو 8 برو، وكشفت الشركة أن المسابقة ترتبط بتقنية الربح بهواوي p50 وسماعاتان ايربودز و7توفر حوالي 7 قسائم شراء من مكتبة جرير.
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