نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسعار رخيصة ومنخفضة.. سيارات مستعملة للبيع في السعودية بحالات ممتازة وقوية وماركات عالمية ومشهورة بسعر مناسب للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة باسعار رخيصة ومنخفضة.. سيارات مستعملة للبيع ، أصبحت متاح الآن في المملكة العربية السعودية سوق كبير لبيع السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للجميع، حيث أن البعض يكون غير قادر على شراء السيارات الزيرو ويلجأ لسوق المستعمل الذي يتوفر به مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة التي تحتوي عبى إمكانيات ومواصفات رائعة يريد كل شخص أن يجدها في سيارته الخاصة، كما أن جميعها ماركات عالمية معروفة ومشهورة ويمكن الاختيار بينهم حسب الرغبة والدخل المادي، فتعالوا معنا لنتعرف معاً على أفضل السيارات المستعملة في السعودية.

باسعار رخيصة ومنخفضة.. سيارات مستعملة للبيع

هناك الكثير من السيارات المعروضة للبيع في سوق السيارات المستعمل والقابلة للتنازل وأغلبها يأتي بحالة جيدة فنحن نعرض لك وأنت عليك الاختيار ومنهم ما يلي:

سيارة كيا ريو 2015 فل كامل

توجد السيارة في مدينة الرياض والسيارة تعمل من خلال الوقود بنزين، حالة السيارة مستعملة ولكنها جيدة يوجد بها أنوار من الليد وبلوتوث وزجاج كهربائي وتكون معروضة للبيع بسعر 23.500 ألف ريال سعودي وللتواصل مع البائع يرجى الاتصال على 0591706637.

سيارة بي ام دبليو 4.8 درايف أكس موديل 2007

السيارة من العلامة التجارية العالمية الألمانية تحتوي على مواصفات وإمكانيات حديثة بها مكيف أمامي وخلفي وبها ثلاث وضعيات للقيادة، تأتي السيارة باللون الأبيض وبحالة جيدة، تم عرضها للبيع في مدينة الرياض ويتم التواصل مع صاحبها من خلال رقم الهاتف : 0545002056، المبلغ المطلوب 29.500 ألف ريال سعودي.

سيارة رانجلر موديل 2013

من أفضل أنواع السيارات المناسبة للطرقات الصحراوية والواعرة، السيارة موديل عام 2013 حالتها مستعملة القير الخاص بها عادي تستخدم من أنواع الوقود البنزين، العداد 220 ألف كم، متوفرة للبيع مستعملة في مدينة الرياض ويمكن الحصول عليها بسعر يصل إلى 88 ألف ريال سعودي، وللتواصل يمكنك الاتصال على رقم الجوال: 0560800018.

سيارة كيا اوبتيما نص فل 2013

تستخدم السيارة من الوقود البنزين وتتمتع بكثير من المزايا نلاحظ أن بعادا مناسبة جداً حيث يبلغ طولها إلى 4 متر ونصف بينما عرضها يصل إلى 180 سم، تمتلك جنوط بقياس 26 بوصة ومزودة بأربعة أبواب وحقيبة خلفية بسعة 150 لتر، مكان السيارة في مدينة جدة ومن طرق التواصل المتاحة الاتصال عبر الجوال التالي: 0566475151.