قسط سيارة تويوتا راش 2022 من شركة عبداللطيف جميل على 5 سنوات

أطلق وكيل سيارات Toyota بالمملكة السعودية، شركة سيارات عبداللطيف جميل الإصدار الجديد تويوتا راش 2022 والتي أصبحت الأحدث والأكثر انتشارًا بالأسواق وقد طرحت الشركة عروض تقسيط مدهشة على السيارة الجديدة، ولمدة تصل إلى خمس سنوات حيث بدأت هذه العروض اعتبارًا من يونيو المنقضي كما حققت هذه العروض ميزات متعددة للعملاء والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى التعرف على تفاصيل عروض التقسيط المطروحة على السيارة.

ميزات تقسيط سيارة تويوتا راش موديل 2022 من عبداللطيف جميل

تقوم شركة السيارات السعودية الشهيرة، عبداللطيف جميل بتقديم مزايا عديدة ومدهشة لعملائها بالمملكة السعودية، وخاصةً عند تقسيط تويوتا راش 2022، والتي من أهمها ما يلي:

إمكانية الاستفادة من عروض التقسيط على السيارة دون الاضطرار إلى دفع مقدم.

وكذلك الإعفاء من كافة الرسوم والمصروفات الإدارية.

كما تدفع الشركة للبنك قيمة القسط الأول للسيارة، وهو ما يزيح عبء كبير عن كاهل العميل.

فضلًا عن عدم الحاجة إلى ضامن لتقسيط السيارة.

كذلك يتم دفع الأقساط شهريًا وليس أسبوعيًا.

وأيضًا مدة التعاقد ممدودة حتى تتحقق للعميل الملكية الكاملة الدائمة للسيارة.

كما لا تدخل قيمة الضريبة المضافة ضمن قسط السيارة؛ وذلك لتحمل الشركة قيمة الضريبة عن العملاء لتوفير سعر مناسب للجميع.

بالإضافة إلى تغطية أقساط السيارة من خلال 40% فقط من قيمة الراتب الشهري للعميل.

إلى جانب إمكانية تمويل آخر دفعة من أقساط السيارة أثناء شراء أخرى بنفس نظام التقسيط.

قيمة الأقساط الشهرية لتويوتا راش 2022

تتعدد فئات تويوتا راش التي يمكن تقسيطها من خلال الشركة، وتكون قيمة القسط الشهري كالتالي:

قيمة القسط الشهري، للفئة راش استاندرد 2022 من تويوتا (الفئة القياسية)، تبلغ 1140 ريال سعودي، ومدة التقسيط على خمس سنوات.

بينما تبلغ قيمة القسط الشهري، للفئة 2022 Rush GL، حوالي 1217 ريال سعودي، ومدة التقسيط على خمس سنوات.

مواصفات تويوتا راش 2022

تعتبر راش 2022 من أحدث إصدارات تويوتا، والتي تتصف بالآتي: