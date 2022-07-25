نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث الابتكارات التقنية..سيارة تويوتا كورلا كروس بمواصفات وتصميم مميز في السوق السعودي في المقال التالي

أطلقت شركة تويوتا للسيارات أحدث سياراتها تويوتا كورولا كروس 2022، وهي سيارة دفع رباعي تتنافس مع عدد كبير من المركبات وتحمل نفس اسم السيارة وتسعى شركة Toyota Automotive عرضت سيارة بأحدث الابتكارات التقنية والإطارات والتصميم الخارجي، وباستمرار إلى الحصول على مزيد من المنافسة من الشركات الأخرى التي تنتج سيارات الدفع الرباعي، يشير هذا إلى وجود صلة بين السيارة السيدان الصغيرة وهايابوسا، ويتم تسليم السيارة بتصميم داخلي وخارجي مميز للغاية بالإضافة إلى مواصفات السيارة المثالية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص مواصفات سيارة تويوتا كورلا كروس تعمل السيارة بمحرك قوي للغاية وفعال 1800 سم 3 ينتج 122 حصانًا و 305 رطل-قدم من عزم الدوران.

المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ولديه سعة وقود 36 لترًا واستهلاك وقود 5 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة مزودة بنظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

السيارة متوفرة بنظام منع انسداد الفرامل الذي يحافظ على ثبات السيارة.

مزودة بوظيفة مراقبة ضغط الإطارات.

السيارة متوفرة بمحرك 125 حصان.

يبلغ عزم المحرك 200.47 نيوتن لكل متر.

يتميز التصميم الداخلي للسيارة بتصميم أنيق للغاية ومساحة كبيرةومقاعد فسيحة.

توجد وظيفة ضبط كهربائي تجعل من السهل ضبط مستوى المقاعد في السيارة.

بها وسائد هوائية أمامية للسائق والركاب بالإضافة إلى أنظمة التحكم في السرعة.

لديها أنظمة تكنولوجية وترفيهية بما في ذلك شاشة معلومات ترفيهية مقاس 8 بوصات.

مجموعات الأدوات الرقمية بحجم شاشة 4 أو 2 أو 7 بوصات تدعم Apple CarPlay وشاشة LCD خلفية للركاب في المقاعد الخلفية ونظام صوتي بستة مكبرات صوت.

يتألف الجزء الداخلي للسيارة من صفين من المقاعد التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى خمسة أشخاص.

يوفر الصف الخلفي الأكبر والأكثر انفتاحًا مساحة كبيرة لأكتاف البالغين.

يحتوي على نظام مزدوج للتحكم التلقائي في المناخ وشاحن لاسلكي وراديو عبر الأقمار الصناعية. سعر تويوتا كورولاأ 2022 في السوق السعودي الدرجة الأولى للمركبة يبدأ سعرها 75555 ريال سعودي. بالنظر إلى أنه يقع ضمن القسم الثاني من XLI Executive فإن سعره المبدئي هو 79.235 ريال سعودي. وبلغت أسعار الفئتين الثالثة والرابعة 85.215 و 91.195 ريال سعودي على التوالي. يبدأ سعر الفئة الخامسة من 100.740 ريال سعودي والفئة السادسة 79810 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث الابتكارات التقنية..سيارة تويوتا كورلا كروس بمواصفات وتصميم مميز في السوق السعودي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث الابتكارات التقنية..سيارة تويوتا كورلا كروس بمواصفات وتصميم مميز في السوق السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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