سيارة تويوتا كامري 2022 بـ600 ريال من عبد اللطيف جميل على 60 شهر عروض تقسيط مميزة

سيارة تويوتا كامري 2022 كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل عن عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 المميزة، وتعد سيارة تويوتا كامري هي واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها شركة “تويوتا” اليابانية، وتحتل سيارات الكامري مكانة هامة بين السيارات حول العالم وليس فقط في أسواق اليابان، واستطاعت سيارة تويوتا كامري الجديدة بأن تحتل شعبية كبيرة وفقًا لما تم تقديمه فيها من مواصفات وإمكانيات متطورة، وسنقوم بتوضيح كل ذلك لكم من خلال سطور مقالنا التالية.

تقسيط تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل

أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في سوق المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط مميز على سيارة تويوتا كامري لعام 2022م حيث تبدأ أسعار السيارة من 86 ألف ريال سعودي، وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 600 ألف ريال سعودي بدفعة أولية قيمتها تبلغ 57 ألف و176 ريال سعودي بينما تصل قيمة الدفعة الأخيرة منها حوالي 39 ألف و560 ريال سعودي وعرض التقسيط لسداد الأقساط المستحقة مستمر حتى 60 شهر أي خمس سنوات.

مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري 2022