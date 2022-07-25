نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كامري 2022 بـ600 ريال من عبد اللطيف جميل على 60 شهر عروض تقسيط مميزة في المقال التالي
سيارة تويوتا كامري 2022 كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل عن عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 المميزة، وتعد سيارة تويوتا كامري هي واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها شركة “تويوتا” اليابانية، وتحتل سيارات الكامري مكانة هامة بين السيارات حول العالم وليس فقط في أسواق اليابان، واستطاعت سيارة تويوتا كامري الجديدة بأن تحتل شعبية كبيرة وفقًا لما تم تقديمه فيها من مواصفات وإمكانيات متطورة، وسنقوم بتوضيح كل ذلك لكم من خلال سطور مقالنا التالية.
تقسيط تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل
أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل في سوق المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط مميز على سيارة تويوتا كامري لعام 2022م حيث تبدأ أسعار السيارة من 86 ألف ريال سعودي، وقيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 600 ألف ريال سعودي بدفعة أولية قيمتها تبلغ 57 ألف و176 ريال سعودي بينما تصل قيمة الدفعة الأخيرة منها حوالي 39 ألف و560 ريال سعودي وعرض التقسيط لسداد الأقساط المستحقة مستمر حتى 60 شهر أي خمس سنوات.
مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري 2022
- يبلغ طوال السيارة حوالي 192 بوصة وعرضها يصل إلى حوالي 73 بوصة.
- حجم مساحة شحن السيارة يبلغ 15.1 قدم مكعب بوزن 3241 رطل وطول قاعدة عجلاتها حوالي 112 بوصة.
- سعة محرك السيارة تبلغ 2500 سي سي (2.5 لتر) وعدد أحصنة الموتور تبلغ 178 حصان.
- أقصى عزم دوران له 253 نيوتن كل متر ويقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات مختلفة وأربع أسطوانات.
- تعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات (أمامي وخلفي).
- وتحتوي على سبعة وسائد هوائية في جميع صفوف السيارة لكل الركاب لحمايتهم من أي خطر من الحوادث.
- شاشة عرض المعلومات الترفيهية والمعلوماتية مقاسها يبلغ 12 بوصة.
- تعمل باللمس وتتميز بإمكانية اتصالها بالهواتف الذكية ومقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 19 بوصة.
- السيارة زودة بحساسات ركن أمامية وخلفية وتحتوي على خاصية قياس الضغط على إطارات السيارة.
- مزودة بخاصية كشف النقط العمياء والدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.
- في غصون 8 ثواني تبدأ السيارة في التحرك من السكون حتى 100 كيلو متر مسافة لكل ساعة.
- أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 240 كيلو متر لكل ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا كامري 2022 بـ600 ريال من عبد اللطيف جميل على 60 شهر عروض تقسيط مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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